印多福农业追踪热点并称未收到烟霾相关法律通知

该公司的防御性立场，与其它同样受到审查的新加坡上市棕榈油公司的反驳如出一辙

[新加坡] 印多福农业 (Indofood Agri Resources) 表示，公司“持续监控和识别”其种植园内的热点，以防止可能导致本区域跨境烟霾恶化的火灾。

该公司在星期天（10月18日）提交的一份监管申报文件中，就新加坡交易所 (SGX) 的质询做出回应时也确认，未收到任何来自政府部门或媒体有关烟霾的“指控、质询或通知”。

在此之前，新加坡的国家环境局 (环境局) 援引《跨境烟霾污染法》，对另外七家印度尼西亚林业和农业公司采取行动，要求它们提交预防行动计划。

新交所于上周五警告，若有公司未能履行其上市规则下的披露义务，交易所将采取“适当的监管行动”。

虽然印多福农业表示，其上市子公司 Salim Ivomas Pratama (SIMP) 的特许经营区内曾随机出现小范围热点，但该公司否认其为烟霾的源头。

管理层表示，通过积极的地面监控，专业团队能够立即扑灭这些燃点，从而防止了实际火灾的发生，并确保其运营活动没有对区域污染造成影响。

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该公司将火势得到控制归功于其“零焚烧”的土地清理政策以及每日追踪措施。

印多福农业表示，为监控其种植园，公司会将来自由美国国家海洋和大气管理局及Nasa的卫星数据，与其官方特许经营区地图进行交叉比对。

该集团指出，公司在2025年更新了其内部移动应用程序，增加了火灾事件报告功能以加快地面响应速度。集团补充说，公司遵守印尼于2025年3月收紧的法规，该法规要求设立专门的消防队和制定正式的消防管理计划。

印多福农业指出，得益于这些控制措施，此次烟霾危机并未对集团造成任何重大的运营、财务或声誉影响。

公司面临的唯一监管质询来自印度尼西亚证券交易所，该质询于上周四向SIMP发出，而公司已对此作出回应。

印多福农业的防御性立场，与因本区域持续性跨境烟霾问题而受到审查的其他新加坡上市主要棕榈油公司的反驳如出一辙。

诸如 第一资源 (First Resources) 和 金光农业资源 (Bumitama Agri) 等公司均表示，其经营范围内的热点主要是由外部火势蔓延至其管理区域所致。这两家公司最近都因与烟霾相关的特许经营区问题而在绿色和平组织的一份报告中被点名。

第一资源还表示，厄尔尼诺现象导致的严重干旱天气加剧了区域性的火灾风险。

该公司还指出，仅仅在卫星图像上出现热点，并不能证明是公司引发或纵容了火灾。

上周五， 印多福农业 的股价上涨1.6%，收盘报0.325新元，上扬0.005新元。