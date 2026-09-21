印尼为开放证交所所有权扫清障碍，为Danantara入股铺平道路

印尼效仿新加坡等区域同行的做法，迈向公司制交易所模式

印尼证交所目前有90家证券公司注册为交易所所有者和交易参与者。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达讯】印度尼西亚金融监管机构发布了一项期待已久的规定，为该国证券交易所的公众持股铺平了道路。

随着这一进展，国家投资机构Danantara可能成为印度尼西亚证券交易所 (IDX) 的主要股东。此举正值雅加达在全球投资者和指数提供商的审视下，寻求加强该交易所的治理和透明度。

金融服务管理局 (OJK) 于周一（9月21日）发布了旨在规范印尼证交所 (IDX) 公司化改制后股权结构的法规。公司化改制将使交易所从一个会员制机构转变为股东所有制机构。

金融服务管理局在一份声明中表示：“公司化改制将在维护印尼证交所的独立性、市场诚信以及金融服务管理局的监管和监督职能的同时进行。”

该规定允许交易所的所有权向其现有会员以外的各方开放，并将推动印尼证交所从一个由证券公司控制的会员制结构，转变为一个股东所有制实体。

该交易所目前有90家证券公司注册为交易所所有者和交易参与者。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该法规将交易所的直接或间接所有权上限设定为5%。超过该门槛的持股需要获得金融服务管理局的批准，且任何股东最终都不得控制交易所超过一半的股份。

金融服务管理局尚未说明新股将如何发售，包括该过程是否会涉及首次公开募股。

除Danantara外，该法规也为印尼央行和财政部在新所有权结构下入股交易所打开了大门。

Danantara的官员已多次表示，有兴趣在新结构下收购交易所的大量股份。

据印尼媒体报道，印尼证交所与其股东在8月份举行的一次会议文件显示，公司化改制后，该国家投资机构可能持有交易所40.12%的股份。

Danantara投资的具体规模和结构尚未最终确定。Danantara在8月份表示，仍在与金融服务管理局和印尼证交所进行协调，并准备其投资计划。

金融服务管理局表示，开放交易所所有权是印尼更广泛的资本市场改革的一部分，旨在提高透明度、改善治理并增强投资者信心。

效仿区域模式

印尼此举效仿了新加坡、马来西亚和菲律宾等其他东南亚主要市场的做法。这些市场已对其交易所进行公司化改制，向更广泛的投资者群体开放所有权，同时保留其监管职能。

总统Prabowo Subianto在8月的国情咨文中表示，对证券交易所进行公司化改制是监管机构的一项关键优先任务，旨在推动印尼资本市场与全球标准接轨，并巩固其在国际市场中的地位。

战略咨询公司FGS Global的副总监Dedi Dinarto表示，公司化改制将使印尼证交所能够作为一个商业驱动的交易所来运营，并与区域同行竞争。

“然而，投资者仍期望印尼能推行更广泛的结构性改革，以解决自由流通量、股权集中、透明度和流动性等问题，从而恢复他们的信心，”他在接受《商业时报》采访时表示。

Dinarto表示，尽管金融服务管理局的新框架为防止任何单一股东施加过大影响提供了保障措施，但最终的考验将在于这些保障措施在实践中执行的严格程度。

这些改革是在国际投资者对印尼股票市场日益严格审视的背景下进行的，而此时该国的股票和货币正面临压力。

印尼的基准雅加达综合指数今年迄今已下跌约26%，使其成为该地区表现最差的主要股票市场之一。

全球投资者和指数提供商已对印尼股票市场的可及性和透明度提出担忧。在一次急剧抛售触发交易所的阻断措施后，交易曾在2026年初被暂时停止。

目前已实施四项旨在提高透明度的措施。这些措施包括：加强对持股超过1%的股东的披露、更详细的投资者分类、披露高度集中的股东持股情况，以及将最低自由流通股比例要求提高至15%。