印尼判处 Gojek 创始人 Nadiem 十年监禁，并勒令其赔偿 4800 万美元

在这起备受瞩目的腐败案中，此判决结果低于检方寻求的 18 年刑期

Gojek 创始人兼前教育部长 Nadiem Makarim 在判决后的新闻发布会上表示，他计划上诉。 图片来源：ELISA VALENTA, BT

【雅加达讯】周二（6月30日），印尼一家法院判处 Gojek 创始人兼前教育部长 Nadiem Makarim 十年监禁，原因是他任职期间一项价值数万亿印尼盾的学校笔记本电脑采购计划涉嫌腐败。这起该国标志性的贪污案件至此告一段落。

雅加达中区地方法庭裁定，这位出生于新加坡的科技企业家在 Chromebook 采购计划中腐败罪名成立。法庭认定，该采购案造成了国家损失，且采购的笔记本电脑未得到最佳利用，从而满足了该罪行的法律要件。

法庭还勒令 Nadiem 支付 8090 亿印尼盾（约合 4800 万美元）的赔偿金。如果他未能支付，其资产可能被没收并拍卖以追回款项。若拍卖所得仍不足，他将面临额外 190 天的监禁以代替支付。

在长达 1146 页的裁决书中，由法官 Purwanto Abdullah 领导的合议庭裁定 Nadiem 的次要指控罪名成立，认定他在教育部滥用职权，强行推进 Chromebook 笔记本电脑的采购，构成了一系列腐败罪行。

然而，合议庭认为检方未能证明其行为存在违法要素，因此宣判他的主要指控罪名不成立。

法官 Abdullah 表示，被指控的不当行为源于 Nadiem 作为教育部长职务所固有的权力，而非以个人身份采取的行动，因此次要指控是定罪的适当法律依据。

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在一份反对意见中，法官 Andi Saputra 表示，腐败是一种需要高标准证据的白领犯罪。他认为，检方在 Nadiem 的案件中未能达到这一举证门槛，证据不足以证实这位前部长曾从 Google 收受回扣。

这次十年的判决结果低于检方在早期量刑听证会上寻求的 18 年刑期。

法官 Abdullah 表示，合议庭并未根据印尼《反腐败法》处以最高刑罚，理由是 Nadiem 年纪尚轻，且仍有潜力继续为社会做出贡献。该法律规定的刑期在 4 年至 20 年之间。

这项判决为这场备受关注、为期六个月的审判画上了句号。该案涉及印尼最知名的企业家之一，他从私营部门转型进入政府的经历曾被誉为改革的象征。

谷歌的牵涉

在检方指控 Google 从采购过程中受益后，该审判也引起了国际社会的关注。

现年 41 岁的 Nadiem 于 2019 年辞去电召载客与科技初创公司 Gojek 的首席执行官一职，加入时任总统 Joko Widodo 的内阁担任教育部长，任期至 2024 年。

检方指控他在 2020 年至 2022 年间，在一项旨在支持新冠疫情期间数字学习的计划下，滥用职权以虚高价格为学校采购了 160 万台 Chromebook 笔记本电脑。他们声称，该计划造成了重大的国家损失，并使 Nadiem 从中获利约 8090 亿印尼盾。

据检方称，Nadiem 操纵了招标规范，使得只有运行 Google Chrome 操作系统的设备才有资格参与该项目，这实际上让 Google 成为“印尼教育生态系统的唯一控制者”。

他们还辩称，Google 对 Gojek 母公司的投资造成了利益冲突，从而影响了教育部的采购决策。

控方指控，该采购流程的设计旨在偏袒 Google 的生态系统，而非确保技术供应商之间的公平竞争。

Nadiem 在整个审判过程中一直否认这些指控，坚称该采购计划旨在加速数字教育，并且所有决策都是根据现有法规做出的。

Nadiem 身穿一件巴迪衫，在判决宣读前表现镇定。他在妻子陪同下，于庭外感谢家人和支持者，并重申自己的清白。他说：“我一直以印尼教育系统的最大利益为出发点行事。”

听证会期间，数百名 Gojek 司机聚集在雅加达中区地方法庭外，声援这位企业家。他的公司从一个摩托车电召载客服务起家，发展成为东南亚最大的科技公司之一。

自 5 月 12 日以来，Nadiem 因出现需要多次手术的健康并发症而被软禁。法院在其审判期间以医疗为由批准了这一安排。

Nadiem 于 2025 年 9 月首次被控，并与其他四人一同受审。其中包括 Bukalapak 前高管兼教育部顾问 Ibrahim Arief，他因在笔记本电脑采购贪污案中扮演的角色已于 5 月被判处四年监禁。

此案已成为近年来印尼最引人注目的腐败起诉案之一，不仅因为 Nadiem 备受赞誉的科技企业家身份，也因为它就企业在公共采购和治理中的影响力提出了更广泛的质疑。此次裁决标志着一审的结束，但预计 Nadiem 将对定罪提出上诉。