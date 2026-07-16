印尼启动延宕已久的210亿美元Abadi Masela液化天然气项目

该项目预计于2029年或2030年投产，并将成为该国最大的天然气项目之一

印尼曾是全球最大的液化天然气出口国，但在过去二十年间逐渐失去市场份额。 照片来源：印尼能源和矿产资源部

【雅加达】印尼于周四（7月16日）启动了延宕已久的210亿美元Abadi Masela液化天然气（LNG）项目的建设。

在印尼努力加强国内能源安全之际，此举结束了该国最大能源开发项目之一长达近三十年的不确定性。

该项目位于印尼东部的Masela区块，由日本的Inpex Corp通过与印尼的Pertamina和马来西亚的Petronas的合伙业务共同开发。

Abadi项目将成为印尼最大的天然气来源之一，在未来几十年内增强国内能源安全，同时保持该国作为主要液化天然气出口国的地位。该项目预计将在2029年或2030年左右开始生产。

印尼能源和矿产资源部长Bahlil Lahadalia表示，该项目预计每年生产950万吨液化天然气，同时每日生产1.5亿标准立方英尺的管道天然气和3万5000桶凝析油。

他在一场直播的奠基仪式上说：“约60%的天然气产量将分配给国内市场，优先用于下游产业，特别是化肥生产和其他工业原料。”

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该项目还将采用碳捕获与封存技术，使其成为印尼首批从一开始就整合减排措施的大型液化天然气开发项目之一。

延宕已久的项目

此次奠基被视为对印尼执行大规模投资能力的一项关键考验，也旨在让外国投资者相信，数十亿美元的项目能够向前推进。

该项目最早构思于1990年代末，但因监管变化、开发计划修订和投资重点转移而一再推迟。

Abadi Masela气田拥有约6.97万亿立方英尺（TCF）的天然气国库，是印尼最大的未开发海上天然气资源之一。

该深水气田位于阿拉弗拉海，距离Yamdena岛约160公里，水深在400至800米之间。

Masela区块的产量分成合同于1998年11月在前总统BJ Habibie执政期间签署。尽管协议签署已近三十年，该项目仍未产出第一批天然气。

多年的勘探工作、项目开发计划的修订以及关于其投资结构的漫长谈判，都减缓了其开发进程。

一个主要转折点出现在2016年，当时印尼政府要求将液化天然气处理设施建在陆上而非海上，这迫使开发商重新设计项目，并导致成本大幅增加。

为了应对延误，雅加达延长了最初的产量分成合同，先是延长20年至2048年，之后又延长了7年至2055年。

Inpex总裁兼首席执行官Takayuki Ueda周四表示，Masela项目是这家日本能源公司最重要的海外投资之一，也是其全球液化天然气投资组合的基石。

Inpex自1998年以来一直运营Masela区块，而Pertamina和Petronas则是在Shell于2023年退出后加入该项目的。

推动能源安全

总统Prabowo Subianto已将能源自给自足作为其政府的优先事项之一，此外还包括加速自然资源的下游加工以及吸引更多外国投资进入战略性产业。

这位74岁的政治家表示，随着印尼国内天然气需求不断上升，让该项目投产变得日益重要。

Prabowo在仪式上说：“我们必须继续推进下游工业化，这需要能源。印尼拥有丰富的能源资源，尽管全球存在不确定性，但我们有能力和措施来保持国家的稳定发展。”

由地缘政治紧张局势引发的供应担忧，包括扰乱全球油气市场情绪的伊朗冲突，已促使雅加达方面加紧开发国内战略能源资源，以减少对外部冲击的脆弱性。

印尼大部分天然气用于国内消费。

在该国的天然气总供应量中，约69%分配给国内市场，以支持工业、发电和其他能源需求，其余31%用于出口。

该国曾是全球最大的液化天然气出口国，但随着老旧气田产量下降和新项目面临延误，其市场份额在过去二十年间逐渐减少。

对中东紧张局势可能导致潜在供应中断的担忧，已将亚洲液化天然气现货价格推高至每百万英热单位（MMBtu）约20.20美元，这是自三月下旬以来的最高水平。

根据BMI三月份的一份报告，未来十年亚洲液化天然气前景依然乐观，预计区域液化天然气供应量将累计增加1040亿立方米。

该研究公司表示，预计印尼和澳大利亚将在中期内推动该地区大部分新增液化天然气产能。

BMI补充说，该地区的长期增长将在很大程度上取决于印尼能否重振上游勘探与生产，同时加快其现有天然气发现的开发，包括像Masela区块这样的大型项目。