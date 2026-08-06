AWS报告：印尼企业看好人工智能，但下一步需从采用走向整合的洗牙阶段

亚马逊网络服务公司的调查发现，目前约有40%的企业正在采用人工智能，高于去年的28%。

AWS的调查指出，印尼拥有多元化的商业格局，融合了数以百万计的微型和中小型企业、数字原生初创公司以及大型企业。 图片：路透社

【新加坡】亚马逊网络服务公司（Amazon Web Services）于周四（8月6日）发布的一项调查报告显示，印尼企业正越来越多地将人工智能工具融入其工作中。报告称，目前约有40%的印尼企业正在使用人工智能，比去年的28%高出12个百分点。

这份题为《释放印尼的人工智能潜力》（Unlocking Indonesia’s AI potential）的报告专门探讨了人工智能在印尼企业中的应用普及情况。报告指出，采用人工智能正日益成为企业的普遍趋势，而使用人工智能工具的企业也报告了可观的生产力提升。

但同一份报告也指出，印尼企业现在必须从试验阶段，迈向在多个方面进行采用洗牙的阶段。

报告称，大多数采用者（56%）仍处于探索和试验阶段。只有12%的人工智能采用者已完全整合该技术。

AWS的调查指出，印尼的商业格局多元化，由数百万家微型和中小型企业，以及数字原生初创公司和大型企业共同组成。这导致企业领导者在接触人工智能时的出发点大相径庭。

例如，与大型公司相比，小型企业可能面临资源限制，或有不同的投资优先事项。

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AWS指出，那些同时具备强大内部治理、清晰人工智能战略和熟练技术工人的企业，将最有能力迅速对人工智能整合进行洗牙，并从技术使用中获取更多好处，尤其是在下一波人工智能——如代理式人工智能（agentic AI）和实体人工智能（physical AI）——不断发展的背景下。

目前，在采用人工智能的企业中，只有24%表示制定了正式的人工智能战略，21%建立了数据治理，17%实施了负责任的人工智能框架。

此外，只有14%的企业认为自己已为采用代理式人工智能等下一代人工智能技术做好了充分准备，而超过一半（56%）的企业将人工智能和数字技能的短缺视为更广泛采用的障碍。

该研究由Strand Partners进行，于今年5月至6月在印尼调查了1000名商界领袖和1000名公众。

报告还发现，68%的企业将采用人工智能列为首要或高度优先事项，而64%的采用者表示，人工智能在整体业务战略中扮演着关键或重要角色。

AWS的这份报告于周四在雅加达举行的AWS峰会上发布，其调查结果与《商业时报》（The Business Times）今年早些时候进行的一项研究结果一致。

由《商业时报》和市场研究公司Kantar进行的研究数据显示，印尼在人工智能采用方面领先亚细安。该国超过六成的公司（即62%）被视为“先行者”，领先于泰国、马来西亚和新加坡。

人工智能先行者是指早期采用者，其定义为感受到强大转型压力并积极投资于多种人工智能能力的企业。

《商业时报》这项题为《亚细安智能2026》（Asean Intelligence 2026）的研究，采访了东南亚500多名商界领袖。