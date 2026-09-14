人工智能数据中心热潮之下，印尼能源优势备受考验

巨大的可再生能源潜力为该国带来优势，但某些制约因素或将削弱这一优势

【雅加达】印尼广阔的陆地面积和邻近赤道的地理位置，使其拥有近4000吉瓦 (GW) 的可再生能源潜力，这一优势在东南亚无可匹敌。

然而，电网基础设施的差距、可再生能源项目的可融资性问题，以及可靠能源供应扩张缓慢，都可能削弱印尼在数据中心和人工智能投资竞赛中利用这一优势的能力。

印尼主权财富基金“印尼投资局”的投资总监 Johan Batubara 告诉《商业时报》，获得可靠的电力正成为超大规模数据中心业者的基础条件，尤其是在供应日益受限的环境中。