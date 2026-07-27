印尼电商新税制：谁来纳税、谁将受损及其对网购的影响

新规将从8月1日起生效

[雅加达] 印尼政府将从8月1日起，要求主要电商平台直接向数百万线上卖家征收所得税。此举是政府为将其迅速扩张的数码经济纳入正规税收体系而加强努力的一部分。

该法规于7月1日发布，初期适用于四大主流平台——Tokopedia、Shopee、Blibli 和 Lazada。这项规定将部分税收征管责任从个体商家转移至平台本身。

尽管政府表示，此举旨在提高税务合规性并创造更公平的商业环境，但也引发了关于卖家、平台和消费者将如何应对的疑问。

《商业时报》将为您解析这项新税收制度的运作方式、受影响的群体，以及它可能对印尼电商行业产生的影响。

这项税收如何运作？

根据新规，主要电商平台将代表政府征税。当消费者通过 Tokopedia、Shopee、Blibli 或 Lazada 等平台购买商品时，平台会首先确定卖家是否需要缴纳预扣税。

年营业额超过5亿印尼盾（约合27,800美元）的卖家通常被纳入该计划，而年营业额等于或低于5亿印尼盾的卖家，若向税务机关提交声明书则可豁免。

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对于符合条件的卖家，平台会先按其销售总额的0.5%预扣所得税，然后才将余款转给卖家。

Tokopedia 在一份声明中表示，通过其平台预扣的所得税将按月上缴给财政部。

Tokopedia 在一份声明中表示，通过其平台预扣的所得税将按月上缴给财政部。 照片来源：彭博社

印尼为何在此时推出这项规定？

印尼税务总局表示，该法规并未设立新税种，而是改变了现有所得税的征收方式。根据印尼税法，商业活动产生的收入早已是应税项目。

该政策旨在为线上和线下企业创造一个公平的竞争环境，同时让商家更容易履行其纳税义务。

印尼税务总局咨询、服务与公共关系总监 Inge Diana Rismawanti 表示，如今有数百万小商家通过线上平台赚取收入，但其中许多仍游离于正规税收体系之外。

她在一次简报会上说：“向个体卖家征税在行政上一直相当困难，尤其是对于那些记账能力有限的微型企业。”

Inge 表示，通过要求大型电商平台在销售环节预扣所得税，政府将大部分的合规负担从数百万个体卖家转移到了少数几个数码平台。

这使得税务机关能更高效地征收税款，同时也减少了漏报的机会。

哪些平台可能受影响最大？

Pratama Kreston 税务研究所执行董事、印尼大学财政管理学讲师 Prianto Budi Saptono 表示，最大的影响可能会落在大型电商平台身上，它们如今将承担额外的税务合规责任。

除了征税，平台还需要核实卖家信息、维护报告系统，并与税务机关协调。

Prianto 博士说：“这些行政成本可能会增加运营开支。”

不过他表示，鉴于其规模和现有的技术基础设施，最大的几家平台也最有能力消化这些成本。

如果卖家转移到那些被认为监管不那么严格的渠道，小型平台或新兴的社交电商业务最初可能会受益。

Prianto 博士说：“但如果当局将政策推广到更广的范围，这种优势可能只是暂时的。”

该政策旨在为线上和线下企业创造一个公平的竞争环境，同时让商家更容易履行其纳税义务。 照片来源：EPA

卖家会直接涨价吗？

有些人可能会尝试，但并非所有人都能成功。

Prianto 博士表示，拥有知名品牌的大型商家或许能将部分额外税收成本转嫁给消费者。

与此同时，在时尚、美妆和家居用品等竞争激烈的品类中经营的小卖家，可能会发现这样做要困难得多。

他说：“印尼的电商市场对价格仍然极度敏感，各平台通过折扣、免运费和促销活动进行激烈竞争。”

“提价的卖家将面临曝光度和客户流失给竞争对手的风险。”

因此，许多商家可能会通过降低利润率来消化这笔额外成本，尤其是如果预扣的税款大致反映了他们本就应支付的税负。

卖家会离开主流平台吗？

几位接受《商业时报》采访的商家表示，最终影响将取决于政策的执行方式。

如果一些商家认为 Telegram、Instagram 或 WhatsApp 等社交电商渠道更容易避税，他们可能会考虑将部分业务转移过去。

例如，美妆经销商 Regina Setiawan 表示，她可能会越来越依赖通过直播或私信进行直接销售，因为这些交易更难监控。

然而，离开主流平台并非易事。Shopee 和 Tokopedia 等平台能提供接触数百万消费者的机会、整合的物流、数码支付和营销工具，这些是小型渠道难以复制的。

对于雅加达的运动服装卖家 Andi Firmansyah 来说，这些好处超过了许多商家面临的额外合规负担。

Andi 说：“这也取决于类似的税收规定最终是否会扩展到其他数码商业渠道。”

这对印尼的数码经济意味着什么？

该政策反映了一种更广泛的转变：从鼓励数码经济的快速增长，转向改善对数码经济的治理。

根据 Google、淡马锡 (Temasek Holdings) 和 Bain & Company 的数据，印尼的数码经济预计到2030年将达到3600亿美元，但税收征管工作一直滞后。

根据经济合作与发展组织的数据，印尼是亚太地区税收与国内生产总值（GDP）之比最低的国家之一，近年来其税收收入仅占GDP的9%至11%。

多年来，决策者一直优先考虑扩大普惠金融、数码支付和电商普及。随着该行业的成熟，人们的注意力正逐渐转向税收、消费者保护和监管。

Trimegah Sekuritas 的经济学家 Fakhrul Fulvian 表示，对于印尼而言，挑战在于如何在加强税收执法与保护数百万依赖线上平台获得收入的中小微企业增长之间取得平衡。

这项措施的成效不仅取决于它能产生多少额外收入，还取决于它是否能在不减缓印尼最具活力的行业之一增长的情况下，创造一个更公平的竞争环境。

Fakhrul 说：“如果政策的执行被认为是公平且行政上简便的，那么它可以在不严重干扰电商活动的情况下扩大税基。”

但他表示，如果合规成本变得过于沉重，或者不同销售渠道的执法力度不一，卖家可能会将业务活动转移到别处，而不是进入正规的税收体系。