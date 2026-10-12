IOI产业推进Reit上市，投资组合价值达18亿美元

该房地产投资信托基金计划于2026年第四季度发布招股说明书，随后在马来西亚交易所上市

IOIPG马来西亚房地产投资信托基金的初始资产组合包含九项物业，以IOI城市广场为核心，此外还包括六家酒店和两座办公楼开发项目。 图片来源：商业时报资料照片

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【吉隆坡讯】马来西亚开发商IOI产业集团已与六家金融机构就IOIPG马来西亚房地产投资信托基金（Reit）的拟议上市签署了一份承销协议。该Reit的初始物业组合估值达76.6亿林吉特（约18亿美元）。

此项协议的达成，使得IOIPG马来西亚Reit向着预期中今年东南亚最重大的房地产股票首发上市活动之一的目标又迈进了一步。

该多元化Reit预计将于2026年第四季度发布招股说明书，并随后在马来西亚交易所主板上市。

其初始资产组合包括九项物业，以IOI城市广场为核心，外加六家酒店和两个办公楼开发项目。

根据协议，这六家金融机构将承销1.65亿个单位，其中包括向马来西亚公众发售的部分以及向符合资格的董事、员工和商业伙伴进行的限制性发售，并受回拨和重新分配条款的约束。

签署协议的各方包括该Reit的管理人IOIPG Reit Management、发起人IOI产业以及其信托人MTrustee。

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这六家承销商分别是Maybank Investment Bank、AmInvestment Bank、CIMB Investment Bank、Hong Leong Investment Bank、RHB Investment Bank和UOB Kay Hian Malaysia。

此次拟议的首次公开募股（IPO）涉及最多22亿个单位，占该Reit上市后总发行基金规模55亿个单位的40%。

该声明称，截至2026年5月31日，该初始物业组合的价值约为76.6亿林吉特。

酒店与办公资产

IOIPG Reit Management非独立执行主席Lee Yeow Seng（中）和首席执行官Chris Chong（右四）与六家金融机构的代表在承销协议签署仪式上合影。 图片来源：IOIPG MALAYSIA REIT

IOI城市广场被其管理人誉为马来西亚最大的零售商场，其净可出租面积超过250万平方英尺。

这六家酒店分别是Putrajaya Marriott Hotel、Le Meridien Putrajaya、Moxy Putrajaya、Four Points by Sheraton Puchong、W Kuala Lumpur和Courtyard by Marriott Penang。

这些酒店合计拥有1920间客房，均在万豪国际（Marriott International）的品牌系列下运营。

两处办公物业IOI City Towers和PFCC Towers的总净可出租面积约为183万平方英尺。

IOIPG Reit Management的首席执行官Chris Chong表示，旅游业的增长和强韧的国内需求将为该投资组合中的酒店和零售资产提供支持。

他表示：“签署这份承销协议是促成IOIPG Reit成功上市的重要一步。”

他指出，尽管大巴生谷（Klang Valley）市场整体供过于求，但吉隆坡市中心以外的高端办公空间仍有需求。

他补充说，企业正在寻求拥有更好设施、更强连通性和更具可持续性特点的办公室。自2022年以来，布城和蒲种走廊的出租率一直在上升。

此次首次公开募股的零售部分包括约7.156亿个单位，占总发行基金规模的13%；机构和特定投资者将获得最多14.8亿个单位，占27%。最终分配将受回拨、重新分配条款以及超额配售选择权的影响。

Maybank Investment Bank和AmInvestment Bank是此次首次公开募股的联席主要顾问、全球协调人、账簿管理人和主承销商。

IOI产业的催化剂

分析师认为，此次拟议上市是IOI产业集团的一个催化剂，有助于释放其投资物业的价值并实现资本循环。

CGS International在最近的一份报告中表示，该集团提早完成拟议的Reit计划将加速资本循环，并为其投资物业提供一个基于市场的估值。

该报告还强调，其马来西亚投资组合的最新独立估值为76.6亿林吉特，较前次评估上涨了1.1%。

BIMB Securities表示，这支马来西亚Reit可为资本循环和削减债务提供更清晰的路径。

但该机构提醒，保持资产负债表的稳健性仍然至关重要，而上市的时机和所筹集的资金是影响该集团前景的关键因素。

IOI产业在新加坡也拥有规模可观的投资组合，包括IOI Central Boulevard Towers、South Beach以及最近收购的亚洲广场第二大厦（Asia Square Tower 2）。

该集团已与凯德投资（CapitaLand Investment）合作，以50-50的比例联合竞标莱佛士坊一号（One Raffles Place），并正在进行独家尽职调查。华联商业信托（OUE Reit）于10月8日证实，谈判仍在进行中，尚未签署任何具有约束力的销售协议。