日本Amova借道马来西亚AHAM，寻求扩大东南亚业务版图

Amova通过成立合资企业，加快其进军越南的步伐，领先于其他东南亚市场

【吉隆坡讯】日本的Amova资产管理公司正寻求扩大其在东南亚的业务版图，并已携手马来西亚的AHAM Capital，在该集团于区域内寻求发展机遇时扮演领导角色。

Amova资产管理公司代表董事、总裁兼首席执行官Stefanie Drews表示，这家马来西亚基金管理公司的区域知识，以及该日本集团在新加坡的现有业务和在越南拟议的合资企业，都将为此次扩张提供支持。

她在周三（10月14日）的媒体发布会上表示：“我认为AHAM Capital将在这条发展走廊中扮演至关重要的领导角色……我们希望在该领域建立起举足轻重的业务版图。”

此次区域扩张是Amova 2022年至2032年增长计划的一部分。该公司预计，届时其现有业务的内生性增长与为填补业务空白而进行的收购将做出同等贡献。

Drews表示，东南亚已被确定为六大关键扩张区域之一。

该公司最初计划在进军马来西亚后，陆续进入菲律宾、印度尼西亚和泰国市场，最后才进入越南。

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但一个在越南成立合资企业的机会突然出现并加速了该计划：今年8月，Amova宣布与国有银行BIDV的子公司BIDV Securities达成协议，成立一家资产管理公司。Drews表示，待监管部门批准后，该合资企业将以BSC Amova的名义运营。

她提醒说，进入其他区域市场的机会有限且市场格局复杂，但东南亚仍是一个主要焦点。

与AHAM Capital已有15年合作关系的Amova，于6月30日完成了对AHAM Capital的收购。目前，Amova持有AHAM近97.7%的股份，高于此前的20%。

该交易涉及由CVC Capital Partners、Lembaga Tabung Angkatan Tentera及AHAM管理层人员持有的股份。

AHAM Capital成立于2001年，是一家马来西亚资产和财富管理公司，其管理的总资产约为1100亿令吉（约合270亿美元）。

Drews表示，过去15年与AHAM的合作所建立的熟悉感，让Amova对这家马来西亚公司的企业文化、业务流程和客户服务方式充满信心。

她补充说，AHAM的运营独立性、以客户为中心以及多元化的商业模式是其主要优势。

她形容马来西亚为一个高潜力市场，其驱动因素包括庞大的存款基础、年轻的人口结构、较低的投资产品渗透率以及有利的监管框架。

Drews指出：“这些结构性优势为资产管理公司提供了极具吸引力的增长机会。”她补充说，马来西亚作为全球首要伊斯兰金融中心的地位，是由一个积极主动、政府主导的框架所驱动的。

马来西亚在伊斯兰基金管理市场处于领先地位，管理着全球约28%的资产；相比之下，沙特阿拉伯所占的份额约为17%。

Drews期望通过AHAM Capital，为本地投资者提供更多接触全球、美国和主题性投资策略的机会，同时提升对零售客户和机构客户的服务能力。

瞄准高净值人士

对AHAM而言，扩展财富管理业务将与其企业客户及大众富裕阶层客户的业务并驾齐驱。

AHAM Capital副董事经理兼首席固定收益官Esther Teo表示，该公司为高净值人士管理着约120亿令吉（约合29亿美元）的财富资产，并认为该领域有巨大的增长空间。

其企业业务部门管理的资产约380亿令吉，通过用于资金管理的货币市场基金和短期固定收益产品，服务于上市公司和小型企业。

她说，这些合作关系通过管理企业主的个人资产，帮助AHAM发展了其财富管理业务。

她补充说，专注于富裕客户并不意味着要退出大众市场或大众富裕阶层市场；AHAM继续通过马来西亚的金融机构分销产品，这一渠道近年来录得了强劲增长。

在Amova成为其母公司后，AHAM看到了加强内部投资能力以及为零售和机构客户引入更多投资策略的机会。

Drews表示，Amova可以利用其全球化、美国市场和主题性产品，以及由伦敦团队管理的投资解决方案，来补充AHAM在马来西亚和亚洲市场的产品组合。