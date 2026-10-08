新山计划在柔新捷运系统开通前，建设“加长型”巴士站并扩大巴士车队

新设施和人行通道将在2027年2月乘客服务启动时准备就绪

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【新山讯】马来西亚将建设一个“加长型”巴士站，并设有人行通道连接至柔佛-新加坡捷运系统（RTS Link）站，以为这项预计于2027年2月开通的铁路服务准备好后续的接驳交通。

同时，新山的公共巴士车队规模也将从162辆扩大至230辆。

交通部长Anthony Loke于周四（10月8日）在新山中央车站（JB Sentral）向记者表示，位于Jalan Jim Quee的“加长型”巴士站及人行通道将在乘客服务启动时准备就绪。

柔新捷运系统将连接新山的武吉查卡（Bukit Chagar）与新加坡的兀兰北（Woodlands North）。

马来西亚交通部表示，柔佛州政府正通过柔佛公共交通机构（PAJ）实施多项措施，包括“停车转乘”设施、支线巴士、逆向行驶车道、智能交通灯以及沿线主要走廊的道路改善工程。

Loke还介绍了一座独立人行天桥的建设计划，该天桥旨在缩短新山中央车站的KTM电动火车（KTM Komuter）月台与RTS站之间的步行距离。

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确切的开通日期仍有待两国监管部门的批准。Loke说：“我们只有在获得批准后，才能公布确切日期。但在时间框架方面，我们非常有信心会在2月份。”

他指出，2027年2月这个目标日期比原计划晚了一个月，为剩余的安全评估和审批流程提供了“缓冲”。

他说：“我们本可以提早到1月，但我们设置了缓冲期，以确保所有流程都能顺利完成。”他补充说，马来西亚和新加坡已就此时间表达成一致。

RTS开通时间的延后，是由铁路系统运营商RTS Operations（RTSO）于10月2日宣布的。

RTSO表示，预计将在12月31日前完成所有系统测试和试运行，而乘客服务只有在获得独立安全认证以及两国当局的最终监管批准后才会启动。

Loke表示，该项目正处于测试和调试阶段，目前的工作重点是确保其各个系统能够可靠地协同运作。

交通部预计，2027年RTS的日均客流量将达到约4万人次。

在为铁路服务做准备的同时，马来西亚也正在规划巴士和人行接驳设施，以帮助乘客往返武吉查卡（Bukit Chagar）。

Loke表示，当局正鼓励私营部门建设人行天桥，将其在武吉查卡（Bukit Chagar）周边的开发项目与RTS站连接起来。

他所在的部门补充说，新山的BAS.MY巴士网络将作为“阶段性巴士服务转型计划”的延续而分阶段进行扩展，该延续计划为期五年，涵盖2027年至2031年。

目标发车间隔为主要路线15至20分钟，支线路线20至30分钟。

计划扩展的覆盖范围包括Tiram总站、柔佛再也（Johor Jaya）、Eco Tropics、美迪尼购物中心（Mall of Medini）和马来西亚工艺大学（Universiti Teknologi Malaysia）。

Loke表示，改善公共交通对于新山实现其成为国际标准城市的目标至关重要，而高效的交通连接将为其发展提供支持。