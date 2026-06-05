The Business Times
business-time-50
Asean Business logo
SPONSORED BYUOB logo
SUBSCRIBERS

尽管第一季度业绩强韧 马来西亚银行业仍释放谨慎信号

虽然资产质量保持稳健，但各银行正警惕未来信贷需求放缓的迹象

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Fri, Jun 5, 2026 · 06:11 PM
    • 在马来西亚交易所上市的10家银行中，有6家在第一季度实现了营收和利润的双增长。
    • 在马来西亚交易所上市的10家银行中，有6家在第一季度实现了营收和利润的双增长。 图片来源：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [吉隆坡] 马来西亚银行业再次交出了一个业绩强韧、贷款增长改善的季度报告。然而，贷款机构和分析师的论调趋于谨慎，认为在全球前景不明朗的背景下，该行业面临的最大挑战在于如何维持信贷需求。

    2026年伊始，该行业就面临一系列外部风险，从美国关税政策的变动、地缘政治紧张局势的升级，到中东冲突引发的能源价格上涨。

    尽管存在这些不利因素，大多数银行仍公布了稳健的第一季度业绩。这主要得益于稳定的贷款增长、稳健的资产质量和强韧的消费者需求。

    此翻译对您是否有帮助？

    BanksBank Negara MalaysiaMalaysia economyAsean

    TRENDING NOW

    The pair of freehold bungalows in Belmont Road will be torn down by the Ong family members to build new houses.

    Lian Beng Group’s Ong family members pick up two bungalows in Belmont Road for S$60 million

    Vinhomes’ growth may also underscore the broader economic trajectory in Vietnam, where GDP expanded 7.8% in the first quarter.

    Vingroup’s shares surge 1,000% to overtake regional heavyweights including Singtel and JD.com

    Singapore Kitchen Equipment was founded by husband-and-wife duo Sally Chua (left) and Alan Lee.

    Singapore Kitchen CEO, senior manager charged with alleged fraud, falsifying accounts; both to stay in jobs for now

    Vietnam is set to be upgraded to secondary emerging market status later this year, which could pull billions of dollars into its stock market.

    Who would buy Vietnam’s state-owned stakes – when Hanoi is ready to sell?

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More