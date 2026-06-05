尽管第一季度业绩强韧 马来西亚银行业仍释放谨慎信号

虽然资产质量保持稳健，但各银行正警惕未来信贷需求放缓的迹象

在马来西亚交易所上市的10家银行中，有6家在第一季度实现了营收和利润的双增长。 图片来源：商业时报资料图

[吉隆坡] 马来西亚银行业再次交出了一个业绩强韧、贷款增长改善的季度报告。然而，贷款机构和分析师的论调趋于谨慎，认为在全球前景不明朗的背景下，该行业面临的最大挑战在于如何维持信贷需求。

2026年伊始，该行业就面临一系列外部风险，从美国关税政策的变动、地缘政治紧张局势的升级，到中东冲突引发的能源价格上涨。

尽管存在这些不利因素，大多数银行仍公布了稳健的第一季度业绩。这主要得益于稳定的贷款增长、稳健的资产质量和强韧的消费者需求。