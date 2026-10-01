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马来西亚2027年财政预算案：首相Anwar在选举前面临生活成本与赤字考验

分析师预计，政府将增加家庭援助，但高昂的燃油津贴或将压缩Anwar的支出空间

Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Thu, Oct 1, 2026 · 11:08 AM
    • 即将公布的2027年财政预算案，将是马来西亚五年发展蓝图——第十三大马计划下的第二份预算案。
    • 即将公布的2027年财政预算案，将是马来西亚五年发展蓝图——第十三大马计划下的第二份预算案。 照片来源：EPA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【吉隆坡】马来西亚首相Anwar Ibrahim即将公布的2027年财政预算案将受到密切审视，外界将关注他是否能兑现其在不失财政纪律的情况下实现增长的承诺。目前，该国正迈向一场利害攸关的大选，而家庭生活成本上涨的忧虑也在加剧。

    经济学家预计，工资增长和生活成本缓解措施将成为2027年财政预算案的核心。

    对投资者而言，这份支出法案将考验马来西亚能否围绕其所吸引的半导体、人工智能和数字基础设施投资，建立起本土产业。

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