S&P：资源与资金现实严峻，马来西亚数据中心热潮进入“重置模式”

到2035年，数据中心预计将消耗马来西亚近31%的可用能源产能

DayOne于2025年与Tenaga Nasional达成了一项500兆瓦的可再生能源购买协议。 图片来源：DAYONE

[新加坡] 马来西亚爆炸性增长的数据中心扩张正转向审慎的重置模式，市场正从未受约束的增长，过渡到一个青睐更可持续建设的结构化模型。

标普全球评级 (S&P Global Ratings) 在周日 (7月19日) 的一份报告中表示，在此之前，该行业正面临更严格的监管、迫在眉睫的公用事业瓶颈以及200亿美元的资金缺口。

此前，JPMorgan在7月13日的一份报告中指出，尽管马来西亚的在建项目数量超过了区域同行，但新加坡将保持其保费地位。

马来西亚近期收紧基础设施配额，凸显了支持如此庞大规模所面临的结构性挑战。这不仅强化了新加坡的高效率优势，也迫使马来西亚必须转向优先考虑价值而非数量。

重质而非量

S&P指出，马来西亚监管机构正在实施更严格的公用事业费率和更紧的使用率门槛，以防止对有限资源的投机性超额分配。

柔佛州是该国数据中心激增的中心，这主要得益于新加坡此前暂停令带来的外溢需求。该州正引领这项变革，阻止了对效率较低的第一级和第二级设施的批准。

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这些传统设施的耗水量可能是先进的第三级和第四级配置所需水量的200倍。此外，柔佛州已将严格的可持续性门槛写入强制执行指标，而不仅仅是指导方针。

该州规定电源使用效率 (Power Usage Effectiveness) 必须达到1.8或更低，以缩小与新加坡1.25黄金标准的差距；同时，其用水效率 (Water Usage Effectiveness) 门槛为1.4或更低，这明显严于马来西亚2.2的国家指导标准。

为抑制投机性申请，马来西亚在其新的监管框架下引入了严格的处罚措施。

运营商必须申报年度用电需求，如果在前四年未能达到85%的电力使用率门槛，将面临每月每千瓦8.50林吉特 (合2.07美元) 的差额罚款。

此政策出台的背景数据显示，2025年850兆瓦 (MW) 的实际电力需求仅占已批准容量1550兆瓦的55%。

此外，新调整的公用事业框架已将数据中心的电费成本提高了约5%至15%。在柔佛、雪兰莪和吉隆坡等主要枢纽，水费已上涨了30%至50%。

基础设施执行风险迫近

S&P的报告称，尽管马来西亚的“绿色通道”提供了具有竞争力的电力审批时间表——将交付周期缩短至仅12个月，而亚太地区主要枢纽则需要三到五年——但电力和水利基础设施的实际执行仍然存在风险。

到2035年，数据中心预计将消耗马来西亚近31%的可用能源产能，远高于目前约7%的水平。

S&P表示，尽管马来西亚半岛计划到2035年将其发电量扩大到40吉瓦 (GW)，主要通过NewGen26竞争性招标系统下的新天然气和可再生能源配额实现，但全球燃气轮机的短缺已经导致了投产延迟。

报告补充说，2025年，马来西亚半岛的电力储备率降至25%，触及20%至25%最佳舒适区的下限。水资源扩张的执行风险更高，因为原水水库的建设可能需要长达八年的时间。

这意味着，尽管柔佛州计划到2030年将其处理水能力提升至每天超过三十亿升，但在2020年代末之前，处理水的供应可能仍将受到高度限制。

企业通过替代途径确保资源供应

为应对这些瓶颈并确保快速进入市场，主要参与者正越来越多地通过替代途径来确保自身资源。

该评级机构强调，科技巨头正通过“企业可再生能源供应计划”等框架来执行长期协议。例如，Google与TotalEnergies就吉打州的太阳能项目签署了一份为期21年的企业购电协议；而DayOne则与Tenaga Nasional达成了一项500兆瓦的可再生能源协议。

与此同时，Bridge Data Centres和AirTrunk等运营商通过与Johor Special Water合作，部署专用的现场循环水和再生水设施，从而绕过了当地的国内用水压力。

应对转折点

随着重置带来的现实影响逐渐显现，支持这些大型项目的金融架构也正达到一个转折点。

S&P表示，未来三年，马来西亚预计新增的2吉瓦容量仅在通电空壳和基础设施设备方面就需要超过200亿美元的资金。这一数字还不包括高端人工智能芯片所需的大量资本，后者可轻易使开发成本翻倍或翻两番。

这一资本需求对当地金融生态系统的承受能力构成了严峻考验，因为数据中心融资总需求可能突破国内银行体系约300亿美元的行业总风险敞口上限。

此外，监管规定将银行对单一借款人的风险敞口限制在其总资本的25%。S&P估计，对于马来西亚最大金融机构的顶级借款人而言，这意味着总风险敞口上限在40亿至190亿美元之间。这为超大规模数据中心的发展造成了结构性障碍。

因此，S&P预测，马来西亚数据中心发展的下一阶段将需要在融资结构上发生转变，从传统的本地银行贷款转向其他方式。相反，可以利用国际项目融资、私人信贷和资产支持证券化结构来维持项目的持续推进。