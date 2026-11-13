马来西亚否认已为Megaspeed开脱，正在调查芯片非法再出口问题

马来西亚投资、贸易及工业部表示，该公司的马来西亚关联公司Speedmatrix进口自有的服务器和人工智能芯片，用于其在国内租用的数据中心。

Speedmatrix位于柔佛州依斯干达公主城的办公室。该部指出，对其公司使用的数据中心进行的例行核查属于常规监督的一部分。 照片：CHUAH BEE KIM，《商业时报》

【吉隆坡讯】马来西亚投资、贸易及工业部（Miti）澄清，该部门从未为总部位于新加坡的 Megaspeed International 或其马来西亚关联公司 Speedmatrix 开脱，并正在积极审查被带入该国的人工智能芯片是否存在不当再出口行为。

Miti 在周五（11月13日）发布的一份声明中表示，作为马来西亚数据中心的租户，Speedmatrix 为其运营活动将自有的服务器和人工智能芯片带入该国。

目前，进口人工智能芯片无需准证或许可证。然而，自2025年7月起，根据《2010年战略贸易法》（Strategic Trade Act 2010），从马来西亚或途经马来西亚出口、再出口、转运或过境高性能美国人工智能芯片，则必须获得 Miti 的准证。

该部补充说，根据《1967年海关法》（Customs Act 1967），就此类货物向海关提供虚假信息也构成严重罪行。

该部还强调，对 Speedmatrix 使用的数据中心进行的例行核查，是其对该行业常规监督的一部分，不应被解读为已为这些公司开脱罪责。

该部表示：“Miti 在这些设施进行的任何核查访问，都是其对数据中心行业常规监督的一部分，不应被视为某家公司已获开脱。任何与此相悖的说法都是不准确的。”

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此番澄清的背景是，Megaspeed 因涉嫌将受限制的 Nvidia 人工智能芯片转移至中国而受到严格审查。据彭博社报道，美国司法部正与商务部工业和安全局就此展开调查。

投资、贸易及工业部长 Johari Abdul Ghani 早些时候曾表示，该部尚未收到证明 Speedmatrix 违反马来西亚法律的证据。

跨司法管辖区的调查

Miti 正在与马来西亚皇家关税局合作，以确定被带入马来西亚的芯片是否随后被再出口，以及这些货运是否符合法律规定。该部的声明并未公布任何不当行为的调查结果。

该部表示，马来西亚将根据国内法律和现有证据独立进行调查。该部也正与新加坡和美国当局密切合作，并考虑采取进一步措施以加强管控。

另外，新加坡内政部周四表示，针对 Megaspeed 和六名个人的调查仍在进行中。

新加坡当局正在调查经由该国出口至马来西亚的服务器，是否随后被转运至其他地方，这与在新加坡所作的申报不符。

Megaspeed 周四表示，该公司已配合美国的检查，并聘请了一家美国律师事务所对其图形处理器（GPU）进行全面盘点，以及独立核实其出口管制合规实践。

Miti 表示，虽然马来西亚不执行其他国家的单边出口管制，但在本地运营的公司应在其国际业务中将这些限制考虑在内。

该部还警告各公司不要歪曲其与政府机构的往来。

该部表示：“马来西亚欢迎对数据中心和科技领域的投资，但不会允许自身被用来规避出口管制。”该部补充说，将对被发现违反马来西亚法律的公司采取严厉行动。

区域布局

据《海峡时报》（The Straits Times）报道，Megaspeed 在2024年运营着七家海外子公司，其中三家位于马来西亚：云服务提供商 Speedmatrix 和 Megaspeed International，以及 MSFusion。MSFusion 是一家休眠公司，后来于2025年8月以2.632亿令吉（约合6450万美元）的价格收购了柔佛州的一块土地用于建设数据中心。

Megaspeed 还在泰国、印度尼西亚、澳大利亚和美国的多家实体中持有多数或全部股权。

此外，企业情报平台 Sayari 的记录显示，一批 Nvidia GPU 基板货物于2025年11月18日运抵 Speedmatrix。