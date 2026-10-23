马来西亚和泰国央行加入新加坡金管局的跨境支付计划

新加坡金管局正在扩展其“无界、流动、开放、在线、多币种”（Bloom）计划

他们将与各自管辖范围内的行业参与者合作，为数字货币的跨境使用制定通用方法。 照片：商业时报资料图

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[新加坡] 马来西亚和泰国央行已作为决策者成员，加入新加坡金融管理局（MAS）的跨境数字货币计划 Bloom。

新加坡金管局周五（10月23日）表示，新加坡金管局、马来西亚国家银行（BNM）和泰国银行（BOT）将与各自管辖范围内的行业参与者合作，为数字货币的跨境使用制定通用方法。

这将包括不同形式的数字货币如何在机构、网络和司法管辖区之间被接受、交换和结算。

新加坡金管局表示：“随着金融机构和司法管辖区开发不同的数字货币用例，包括代币化存款和受监管的稳定币，加强协调对于支持其有效的跨境使用至关重要。”

新加坡央行于去年10月启动了“无界、流动、开放、在线、多币种”（Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency）计划，即Bloom。这项公私合作计划汇集了决策者、金融机构、支付网络和技术提供商，旨在“推动数字货币在跨境金融活动中的应用”。

与马来西亚国家银行和泰国银行的合作将包括确定相关的国际标准，以及在考虑不同本地要求的同时，可将“特定于司法管辖区”的监管期望应用于跨境数字货币交易。

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支持数字货币的使用

Bloom 计划的参与者将重点关注三个领域以支持数字货币的跨司法管辖区使用：跨司法管辖区的接受和结算；不同数字货币安排之间的互操作性；以及包括身份验证、制裁筛查和交易控制等保障措施在内的可编程控制。

Bloom 的行业成员最初包括本地银行星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB)，外国银行如 Standard Chartered 和 JPMorgan Chase，以及加密货币交易所 Coinbase、XSGD 发行方 StraitsX 和 USD Coin 发行方 Circle。新加坡投资公司淡马锡 (Temasek Holdings) 也是创始成员之一。

此后，成员名单已扩大到包括 Airwallex、Mastercard、Maybank、Monee、Nium、Ripple、ShopeePay、Visa 和世界银行集团——后者将有助于引入发展中国家的观点和需求。

新加坡金管局表示：“Bloom 将减少金融机构与每个交易对手或市场建立单独安排的需求，从而降低实施成本并缩短上市时间。” “央行的参与将确保在制定这些方法时考虑到公共政策和监管方面的因素。”