马来西亚CIMB完成3.427亿美元的代币化伊斯兰债券试点

该试点是一项总额17亿林吉特（4.172亿美元）、期限介于5至15年的伊斯兰债券发行计划的一部分

CIMB一直就代币化资本市场产品的开发与马来西亚证券监督委员会进行沟通。 图片来源：REUTERS

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【吉隆坡讯】CIMB集团已完成一项试点，使用代币化存款结算了近14亿林吉特（3.427亿美元）的代币化伊斯兰债券。这标志着一项重要测试，旨在检验数字资产和商业银行资金如何融入马来西亚的资本市场。

这家按资产计为马来西亚第二大的银行在周四（8月27日）的一份声明中表示，该试点是在CIMB伊斯兰银行现有的100亿林吉特高级代理伊斯兰债券（Senior Sukuk Wakalah）计划下进行的，发行额为17亿林吉特，期限介于5至15年。

在总发行额中，14亿林吉特以代币化形式呈现，并由12家机构投资者认购，而其余的3亿林吉特则以传统伊斯兰债券形式发行。

这项活动是在马来西亚国家银行的数字资产创新中心框架下进行的，该中心为金融机构测试数字资产应用提供了一个受控环境。

CIMB也一直就代币化资本市场产品的开发与马来西亚证券监督委员会进行沟通。

代币化技术允许像伊斯兰债券这样的传统金融资产，通过使用分布式账本技术以数字形式呈现。

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与此同时，代币化存款代表了数字形式的商业银行资金，并可用于结算涉及代币化资产的交易。

将两者结合可以使金融交易更加自动化，结算流程更加一体化，从而有望减少延迟、改善流动性管理和资本效率。

超越理论层面

CIMB表示，代币化过程不会改变伊斯兰债券的潜在经济或伊斯兰教法结构。

马来西亚第二财政部长 Amir Hamzah Azizan 表示，随着金融基础设施日益数字化，该试点展示了国家如何利用其在伊斯兰金融和资本市场领域的现有优势。

他说道：“这项试点很重要，因为它让代币化超越了理论层面，并且在一个受控环境中测试了数字金融资产和商业银行资金如何协同运作。”

“我们的目标不是为了数字化而数字化，而是探索技术能否让金融市场更高效、透明和互联，同时保持高标准的治理、投资者保护和伊斯兰教法合规性。”

CIMB集团首席执行官 Novan Amirudin 表示，该试点还为该银行集团和监管机构提供了关于代币化金融交易相关的运营、法律和监管条例的实际见解。

他说道：“潜在的好处是实际的。更高的自动化程度和更快的结算速度可以减少金融交易中的摩擦，改善流动性管理并提高资本效率。”

Novan 补充说，从这次活动中获得的经验将帮助CIMB评估此类能力如何在马来西亚得到进一步发展，并可能应用于区域和跨境交易。

CIMB表示，除了初次发行和结算，该试点还可以为代币化工具如何支持后续的生命周期事件（包括息票分配、二级市场转让和赎回）提供见解。