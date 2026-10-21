马来西亚共享办公运营商Worq有信心维持其40%的增长率

创始人表示，成功源于围绕地铁枢纽的战略选址

【新加坡】总部位于吉隆坡的共享办公运营商Worq表示，预计其2026财年的营收将达到5000万令吉（1220万美元），同比增长41%，利润将增至三倍。

Worq首席财务官兼联合创始人Andrew Yeow在最近接受《商业时报》采访时表示：“我认为，不仅仅是营收数据本身，过去三到四年，我们一直以每年约40%的速度持续增长……而且我认为我们很可能会保持这种扩张速度。”

他的乐观看法源于几个因素，其中包括公司位于吉隆坡周边的巴生谷地区12个共享办公空间的财务表现。

他补充说，得益于审慎的经营方式和新办公空间的开业策略，公司的所有共享办公空间“单独来看”都是盈利的。

事实上，Worq的第一个办公点在60天内就实现了盈利；其后开设的共享办公空间也大多遵循了同样的趋势。

在早前由新加坡工商联合总会主办的2026年亚细安会议期间，Worq的联合创始人兼首席执行官Stephanie Ping在接受《商业时报》采访时解释说，公司的部分成功归功于其选择扩张的方式。

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她说：“我们的办公点遍布吉隆坡所有的火车线路。因此，这是一个人们可以使用的办公空间网络，而不是单一的房地产物业。”

“这种以过境为导向的共享办公模式使我们脱颖而出，因为我们最接近的竞争对手可能在火车线路上只有四个办公点。”

“轻车”上班族

Ping拥有房地产背景，曾在马来西亚一家大型房地产投资信托基金工作约三年。她与Yeow于2017年共同创立了Worq，旨在抓住他们所观察到的马来西亚城市中心里公司和员工方面的变化趋势。

她说：“过去我们是朝九晚五地工作。员工们通勤到市中心的总部，所有人都聚集在那里。”

但她认为，现在的趋势是朝着灵活性发展。公司仍然需要房地产空间，但许多公司越来越倾向于将办公空间分散在一个城市或国家，以便更方便地与客户会面，或更好地吸引人才。

对在城市工作的员工而言，他们也越来越渴望能够在家附近工作。

Ping说：“当你在一个城市有20到40个办公点时，无论你需要在哪里工作，你都可以随时进去。你的雇主也可以为你提供这种在任何地方办公的福利，而不仅仅是在总部。”

到目前为止，Worq在巴生谷的所有共享办公空间都可以通过地铁到达。该公司表示，未来在柔佛或槟城等州的扩张，也将取决于交通的便利性。

Ping说：“很多人正在逐渐减少开车出行。”

“我们刚开始时，只有20%的客户将火车作为上班的主要交通工具。现在，我们50%的客户都使用火车作为主要交通工具。”

国内潜力

尽管她持乐观态度，但外界对共享办公行业的长期生存能力仍存在担忧。

尽管Yeow认为该行业已经走出了WeWork破产事件的阴影，但共享办公公司的利润率通常很低，几乎没有犯错的余地。一些黄金地段的业主也倾向于将共享办公运营商视为较不稳定的租户。

在他随后与《商业时报》的对话中，Yeow以新加坡共享办公运营商JustCo的最新业绩实现盈利为例。

今年8月，JustCo公布其截至6月30日的六个月营收为8080万美元，同比增长24%。这一增长得益于每个工位收入的提高和网络的扩张。

该集团上半年录得约80万美元的净亏损，但若不计一次性的首次公开募股（IPO）费用，本可实现10万美元的税后净利润。

Yeow表示，由于许多共享办公运营商仍是私营企业，因此“缺乏足够的样本量”来通过公开数据改变市场对该行业的看法。

他补充说：“我确实知道很多像我们一样运营良好并盈利的运营商。”

目前，Worq仍专注于马来西亚市场，并看到了有助于其维持40%营收增长的有利因素。

该公司的投资者包括马来西亚顶级开发商之一马星集团（Mah Sing Group）的家族办公室，并拥有一批稳定的跨国公司（MNCs）作为其主力客户。

两位联合创始人还表示，随着欧洲和中国公司将马来西亚视为潜在的亚细安基地，持续的多元化趋势预计将为Worq提供机遇。

这一点，再加上Ping所观察到的办公空间灵活性日益增强的趋势，无疑将为Worq提供一个机会，以发挥其作为基础设施管理者的卖点，让企业可以解放出来，专注于核心业务。

Yeow说：“如果你是一家跨国公司或大型企业，当你进入一个新市场时，你不想处理复杂的基础设施问题，所以你会去找一个服务提供商，他们为你提供优质的空间，你就可以直接开展业务了。”