摩根大通：马来西亚数据中心储备项目超越邻国，但新加坡将保持其高端地位

BROKERS’ TAKE

新加坡更严格的绿色法规将规模和新项目推向马来西亚，但其自身将保持高端地位

该公司表示，马来西亚的投资价值已不再仅仅是新加坡的溢出市场。 照片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】 摩根大通表示，凭借其在数据中心效率方面的高标准，新加坡的数据中心市场将保持其定价能力和高端地位。

但其报告指出，正是这些更严格的效率法规，也将推动下一波超大规模和人工智能容量流向马来西亚。

在7月7日的一份研究报告中，摩根大通分析师表示，新加坡拟议的效率标准将成为一种“结构性催化剂”，进一步明确两个市场的不同分工。

在新加坡致力于优化其稀缺的土地和电力资源的同时，马来西亚正迅速成为区域新增容量的首选目的地。

报告称：“简而言之，新加坡优化每一兆瓦（MW）的电力；而马来西亚则捕获下一个兆瓦。”

高端市场挤压

报告指出，新加坡目前是全球最昂贵的数据中心市场之一，每千瓦的月租金高达330美元至475美元。

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在接近满负荷的入住率和紧张的容量推动下，这些租金价格是悉尼和北弗吉尼亚等发达市场成本的两倍以上。

在新加坡的《数字基础设施法案》草案下，这种供应紧张的局面预计将进一步加剧。

根据该拟议法案第33条，任何关键IT负载达到3兆瓦或以上的数据中心运营商，都将被法律强制要求满足严格的设施层面能耗和水耗效率基线要求。

该法案还授权监管机构，在运营商未能合规时可强制削减其核准用电容量，并允许处以高达运营商在新加坡年营业额10%的巨额罚款。

摩根大通预计，随着时间的推移，这些规定将迫使新的和现有的运营商都达到新加坡《2024年绿色数据中心路线图》中定义的1.25至1.3的严格电源使用效率（PUE）阈值。

PUE是描述数据中心能源使用效率的比率，其中1至1.2的范围是最高标准，1.3至1.5的范围被认为是高效。

虽然约200兆瓦的新增供应正通过CFA-2配额进入市场，但这部分供应附带了更高的效率阈值。CFA-2是新加坡第二次数据中心申请征集活动，旨在向一流运营商分配有限的容量。

摩根大通表示，这一监管举措将对本地业主的定价能力产生净利好，因为它强化了资产的稀缺性。

此外，该银行指出，在每兆瓦建筑成本高达1200万美元的情况下，重新开发像Keppel DC Reit的Singapore 1这样的旧设施，可以带来7%至8%的极具吸引力的投资回报率（ROI）。

马来西亚庞大的储备项目

随着新加坡限制其发展规模，马来西亚的数据中心储备项目已激增至近13吉瓦（GW），这一容量池超过了印度尼西亚、泰国和新加坡的总和。

摩根大通补充说，马来西亚的投资价值已超越了仅仅作为新加坡的溢出市场。超大规模数据中心运营商因其执行速度快和成本较低而优先选择该国，其平均开发支出为每兆瓦700万美元，而新加坡为1200万美元。

例如，由马来西亚国家能源公司（Tenaga Nasional）通过其绿色通道计划（Green Lane Pathway）主导的单一公用事业框架，使得项目通电时间缩短至三年左右，优于泰国的四年平均水平。

马来西亚的企业可再生能源供应计划（Corporate Renewable Energy Supply Scheme）也提供了直接获取绿色能源的渠道，而数字生态系统加速计划（Digital Ecosystem Acceleration scheme）则为合格资本支出提供60%至100%的税收减免。

ESG方面的反弹

转向马来西亚并非没有风险。摩根大通强调，快速的基础设施部署正面临日益增长的公众和环境审视，并指出近期柔佛州因资源使用问题发生了当地抗议活动，美国和新加坡也出现了类似阻力。

因此，通过采用绿色能源、发展本地技能和建设社区生态系统来维持“社会许可”，对于确保项目按时推进将变得至关重要。

对于在这波区域性人工智能基础设施热潮中寻求投资机会的股票投资者，摩根大通重点推荐了两个首选的投资工具。

在新加坡， Keppel DC Reit 仍然是该券商的首选股，以抓住新加坡强劲的租金增长和高投资回报率的棕地升级项目所带来的机遇。

与此同时，Sunway Construction则是捕捉马新长堤对岸13吉瓦储备项目热潮所带来建筑业利好的首选纯投资标的。