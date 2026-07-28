马来西亚森那美产业发行6.4亿美元伊斯兰债券，用于资助数据中心与物流资产

该集团拓展传统业务之举，反映了市场对数码基础设施融资需求的日益增长

左起：亚洲开发银行（ADB）基础设施融资（私营部门业务）总监Daniel Wiedmer、马来亚银行（Maybank）的Khairussaleh Ramli、森那美产业（Sime Darby Property）的Azmir Merican、马来西亚华侨银行（OCBC Malaysia）的Tan Ai Chin，以及信用担保与投资基金（CGIF）首席信贷风险官Aarne Dimanlig。 照片来源：森那美产业

【吉隆坡讯】森那美产业有限公司（Sime Darby Property Bhd）已启动一项发行总额26亿令吉（约6.4亿美元）的伊斯兰债券（sukuk，一种伊斯兰债务工具）计划，旨在为新一代数据中心和工业资产提供融资。

此举标志着该集团在利用马来西亚快速增长的数码基础设施领域，建立经常性收入来源的战略上，迈出了重要的一步。

该计划由森那美产业NEV在其集团的“新经济风险投资”（New Economy Venture, 简称NEV）平台下设立，将为定制建造租赁的超大规模数据中心以及工业和物流设施的开发提供资金。这些项目将由与跨国科技公司和本地主要零售商签订的长期租赁协议作为支持。

森那美产业在周二（7月28日）的一份声明中称，该绿色伊斯兰债券是“全球首创”，专门用于为数据中心基础设施融资。

该计划的部分收益将用于资助在Elmina商业园建设超大规模数据中心。Elmina商业园是森那美产业位于雪兰莪州的旗舰工业城镇。

这些设施预计将于2027年完工，并已与一家全球科技公司签订了为期20年的租赁合同，从而确保了长期的收入能见度。

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该伊斯兰债券的部分资金还将用于在Elmina市开发一个定制建造的自动化配送仓库。

该仓库配备了先进的自动化存储和检索系统，已与一家本地大型超市运营商签订了为期15年的租赁合同，并计划于2027年底完工。

此举凸显了森那美产业正努力超越其传统的房地产开发业务，转向能够产生稳定、经常性收入的机构级资产，同时支持马来西亚的数码经济发展宏愿。

绿色融资框架

为支持此次发行，该公司设立了一个绿色融资框架，并获得了Marc Solutions的“黄金级”影响力评估。

该框架符合马来西亚证券监督委员会的可持续与责任投资伊斯兰债券框架、亚细安（ASEAN）绿色债券标准以及国际资本市场协会的绿色债券原则。

森那美产业集团董事经理兼首席执行官Azmir Merican表示，该公司是国内首家将伊斯兰债券融资与机构房地产私募股权结构相结合的开发商。

他表示，该融资平台使公司能够为全球科技运营商开发机构品质的定制建造资产，同时扩大其经常性收入基础。

NEV平台目前管理的资产规模约为48亿令吉。该基金已在Elmina商业园和Elmina市获得两项种子资产，占其目标基金规模的约85%。

其中包括一个于今年4月开始长期租赁的超大规模数据中心，以及一个新的物流设施，两者均有长期租赁安排作为支持。

双批次融资结构

该伊斯兰债券计划采用双批次融资结构，包括有担保和无担保发行，使公司能够在保持融资灵活性的同时，吸引更广泛的国内外投资者。

亚洲开发银行（ADB）旗下的信托基金——信用担保与投资基金（CGIF），将为部分发行提供财务担保，而亚洲开发银行也与马来亚银行投资银行（Maybank Investment Bank）一同担任联合可持续发展结构顾问。

马来亚银行投资银行担任此次发行的独家首席顾问、独家牵头安排人和融资代理行，而华侨银行伊斯兰银行（OCBC Al-Amin Bank）则担任联合牵头经办人和抵押代理行。

马来亚银行总裁兼集团首席执行官Khairussaleh Ramli表示，该绿色伊斯兰债券结构将加速高能效超大规模数据中心的开发，同时支持国家的长期数码经济增长。

马来西亚华侨银行（OCBC Malaysia）董事经理、资深银行家兼投资银行业务主管Tan Ai Chin指出，这笔交易巩固了该行在绿色数码基础设施融资领域的地位，并反映了可持续金融日益融入马来西亚资本市场的趋势。

亚洲开发银行东南亚局局长Nianshan Zhang表示，该项目将高能效数据中心与绿色伊斯兰金融相结合，有助于扩大数码基础设施，同时支持马来西亚的数码转型。

与此同时，信用担保与投资基金首席执行官Noriko Nasu表示，这笔里程碑式的交易展示了国际信贷增强和可持续融资如何能够动员私人资本，投向区域内对环境负责的基础设施项目。