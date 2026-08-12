马来西亚朝圣基金局的清算：数十亿损失、救援行动及未来展望

治理失误的细节引发了追究相关责任人的呼声

朝圣基金局在全国约有970万名储户，其中约400万人已登记参加朝圣。 图片来源：PEXELS

[吉隆坡] 马来西亚国营朝圣基金（Lembaga Tabung Haji）因财务问题在近十年前被迫接受政府数十亿林吉特的救援。如今，一份长期保密的调查报告公之于众，再次引发了人们的疑问：究竟谁应为此负责？此后的改革是否足以防止历史重演？

这份长达211页的皇家调查委员会（RCI）报告，针对朝圣基金局（Lembaga Tabung Haji，简称TH）在2014年至2020年间的管理与运营展开调查。报告于7月29日解密，并于周二（8月11日）在国会特别会议上受到审议。

四年前上任的马来西亚首相Anwar Ibrahim领导的政府表示，推迟发布报告是为了让该基金能够巩固财务状况并继续发展，同时避免储户信心受到侵蚀。然而，这一延迟本身却加剧了争议。

TH的成立旨在帮助马来西亚穆斯林为朝圣储蓄，后来发展成为一家主要的投资机构。它持有约970万储户的储蓄，管理的资产近1000亿林吉特（约合244亿美元）。

几十年来，该基金积累了庞大的投资组合，为储户创造回报。其投资范围广泛，从种植园到海内外的房地产，其中还包括伦敦的黄金地段房产。

尽管该基金过去的财务困境已是众所周知，但治理失误的细节进一步激起了要求追究相关责任人的呼声。

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派息超出承受能力

至关重要的是，皇家调查委员会发现，该基金在2014年至2017年间支付的派息不符合《朝圣基金局法案》的保障条款。该法案规定，只有在基金拥有可分配利润且资产超过负债时才允许派息。

一份财务审查发现，该机构自2014年以来一直处于资产负债赤字状态。到2017年底，其资产为703亿林吉特，而负债为744亿林吉特。

皇家调查委员会还发现，如果正确应用适用的会计准则，TH在2017年本应录得14亿林吉特的净亏损，而非其报告的34亿林吉特利润。

这些警告示牌早在多年前就已出现。自2014年起，马来西亚国家银行就TH日益恶化的财务状况、国库和流动性发出了五封警告信，但国会在本周被告知，这些警告基本上未被理睬。

该委员会指出了其在财务报告、治理和投资决策方面的弱点，以及存在的政治干预问题。

大规模救援

一份2018年的复苏计划曾警告称，该基金可能发生挤兑，当时仅1.3%的储户就持有了全部储蓄的一半。随后，约60亿林吉特在短期内被提走。如果该基金倒闭，政府可能需要承担TH高达745亿林吉特的负债，因为这些存款是由国家担保的。

2018年12月，政府采取行动修复TH的资产负债表，将其表现不佳的资产转移至财政部旗下的特殊目的公司Urusharta Jamaah Sdn Bhd (UJSB)。

UJSB发行了196亿林吉特的伊斯兰债券（sukuk）并支付了3亿林吉特现金——总对价为199亿林吉特——用以收购当时市值为97亿林吉特的资产，这表明其中存在102亿林吉特的差额。

皇家调查委员会认为，UJSB机制是稳定TH现有方案中干扰最小的选择，但同时警告说，此次重组并未解决治理、风险管理和成本控制方面的根本性弱点。

在周二辩论的总结陈词中，第二财政部长Amir Hamzah Azizan揭示了这些遗留亏损的巨大规模：皇家调查委员会指出的14项投资总共导致了近130亿林吉特的损失。

其中，102亿林吉特最终由政府通过2018年的救援行动承担，而TH则在2018年至2025年间另外承担了26亿林吉特。

财务状况已恢复，但改革滞后

TH在2025年3.5%的利润分配是八年来最高的，其总资产为985.8亿林吉特，超过了956.3亿林吉特的总负债。

马来西亚国际透明组织（TI-M）主席Raymon Ram告诉《商业时报》，“自2018年以来显然取得了实质性进展。”但他警告说，不应将财务复苏等同于制度改革的完成。

TH表示，皇家调查委员会的25项建议中，有75%已经得到落实。自2022年以来，利润分配均以经审计的年度财务报表为基础。

民主与经济事务研究所（IDEAS）的高级研究经理Dara Waheda Mohd Rufin表示，一些重要的结构性问题仍未解决。

她呼吁政府澄清哪些建议尚未完成，并提供一个实施时间表。

她告诉《商业时报》：“改革不能仅限于修复朝圣基金局的财务，还必须加强制度保障，这些保障决定了谁被任命、决策如何受到审查，以及那些受托管理公共机构的人如何被追究责任。”

皇家调查委员会还建议修订1995年的《朝圣基金局法案》，包括更明确地划分朝圣运营和财务管理的责任，对董事会任命提出更严格的专业知识要求，以及限制现任政治人物在TH及其子公司董事会任职。

面临问责

此后，马来西亚反贪污委员会已根据该报告展开调查，并还押了五名相关人员，其中包括与TH子公司有关的前任经理和高管。

皇家调查委员会建议对14项投资决策进行法证审计，其中七项投资已出现亏损。

这些投资包括马来西亚房地产、被认为“不寻常且极不正常”的沙特酒店租赁、印尼种植园以及农业综合企业FGV的股票。皇家调查委员会指出的问题涵盖了未满足投资条件、收益未支付、涉嫌超额支付、保障措施薄弱以及重大减值等。

超越朝圣基金局的启示

对于观察人士而言，其影响已超出了TH本身。

马来西亚理科大学副教授Azmil Tayeb表示，这起丑闻有可能侵蚀人们对该机构的信心，特别是那些“为了一生一次的朝圣而储蓄”的穆斯林。

马来西亚国际透明组织的Ram表示，这一原则不仅适用于TH，也适用于其他受托管理大量公共资金和战略资产的机构。

他表示：“在管理大量公共资金、储户储蓄或国家战略资产的机构中，董事职位绝不应被视为政治酬劳。这些是信托责任。”

未来何去何从？

眼前的考验是，调查是否能带来实际行动，以及皇家调查委员会的其余建议——包括修订《朝圣基金局法案》——能否得到落实。

Ram表示，报告的公布和国会的审议应标志着“问责的开始，而非结束”。

他表示：“衡量改革是否持久的标准，不在于朝圣基金局是否已从皇家调查委员会指出的失败中恢复，而在于马来西亚是否建立了一个足够强大的治理体系，以防止这些失败再次发生。”