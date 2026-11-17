菲律宾作为主席国成果丰硕，但留下了悬而未决的南中国海行为准则

菲律宾总统 Ferdinand Marcos Jr 认为，签署《数码经济框架协定》（Defa）是该国担任亚细安轮值主席期间“最引以为豪的时刻”。 照片：EPA

【马尼拉讯】 菲律宾在为成员国争取到经济利益后，于周二（11月17日）结束其2026年的亚细安（Asean）轮值主席国任期，将职务移交给新加坡。

然而，马尼拉在另一个重要阵线——《南中国海行为准则》的谈判上，却因时间不足而未能最终敲定。

亚细安经济部长们于11月14日在马尼拉领导人会议前，签署了全球首个区域性数码经济框架协定。菲律宾总统 Ferdinand Marcos Jr 认为这是其主席任期内“最引以为豪的时刻”。

亚细安的《数码经济框架协定》（Digital Economy Framework Agreement，简称Defa）旨在统一区域内有关数码贸易、电子文件、跨境数据流动和金融服务的规则，为本区域成为印太增长中心的宏愿奠定基础。

对商界而言，Defa的价值在于减少在11个不同监管体系下运营所产生的阻力。

Ayala Corp董事长Jaime Augusto Zobel de Ayala对该协定表示欢迎，但他认为这只是一个起点，而非终点。他呼吁成员国在该框架下统一各自的要求。

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他在11月14日的亚细安商业与创新峰会上说：“我们现有的标准、审批标准、投资备案的方式——在这些国家中各不相同。”

精简跨境流程为应对关税驱动的保护主义和不断变化的贸易格局，实现更广泛的合作铺平了道路。他补充说，Defa是“一个非常积极的进步”。

展望2027年，新加坡工商联合总会首席政策与运营官Musa Fazal表示，私营部门将专注于Defa的执行。

他说：“区域一体化不仅仅是纸面上的协议。它必须是企业能够切实体验到的东西。”

新加坡的商业议程将以互联互通为中心，在全球经济“更加碎片化和充满分歧”的背景下保持亚细安的开放，并确保增长惠及小型企业。

悬而未决的海事准则

然而，对照其面临的最严峻战略考验，马尼拉的成绩单揭示了谈判的复杂性，而这在新闻头条中是很少见的。

在将区域主席的接力棒移交给新加坡，以迎接该组织成立60周年之际，菲律宾留下了一个其设定的关键目标尚未解决：即完成《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）的制定。

菲律宾总统 Ferdinand Marcos Jr（左）将亚细安轮值主席的议事槌交给新加坡总理 Lawrence Wong。 照片：EPA

尽管《行为准则》草案约八成段落已初步达成一致，但新加坡现在的任务是主导关于准则法律约束力、地理范围和执行机制的审议。

菲律宾外交部长Maria Theresa Lazaro表示，再有五到六个月的会谈或许就足以完成谈判，但马尼拉“作为主席国的时间已经用尽”。

国际发展与安全合作智库主席Chester Cablaza表示，这份未完成的文本“反映了在北京考验海上规则的同时维护和平的复杂性”。

与此同时，Marcos指出：“亚细安最重要的工作不能仅由一届主席国完成。”