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Metro Pacific 加强对菲律宾电力巨头 Meralco 的控制，San Miguel 减持股份

这笔以巨额保费进行的收购将使 Pangilinan 领导的 Metro Pacific 在 Meralco 的持股比例提高至 49.4%。

    • 此次收购价格是 San Miguel 最初收购价的六倍多。
    • 此次收购价格是 San Miguel 最初收购价的六倍多。 图片来源：彭博社
    Rachel Ranosa-Joshi

    Rachel Ranosa-Joshi

    Published Thu, Oct 8, 2026 · 04:46 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [马尼拉] 菲律宾最大配电公司马尼拉电力公司 (Manila Electric Co, Meralco) 的所有权格局正在发生变化，一位大亨加强控制权，另一位则减少其持股。

    Manuel Pangilinan 领导的 Metro Pacific Investments Corp 已同意支付高额保费，以 124 亿比索（约合 1.984 亿美元）的价格，从 Ramon Ang 领导的 San Miguel 手中收购 Meralco 1.9% 的股份。此举将使 Metro Pacific 的持股比例提高至 49.4%，使其持股保持在略低于多数股权的水平，以避免触发当地证券规则下的全面收购。

    此次收购的价格是 San Miguel 最初收购价的六倍多，这可能反映了菲律宾高度集中的电力市场中更广泛的企业资本重组

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    The PhilippinesSan Miguel CorpManuel PangilinanRamon AngElectricity

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