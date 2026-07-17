Network School：马来西亚森林城市争议解析

移民局正在进行的调查未发现任何以色列公民参与的证据

Network School于2024年在柔佛州森林城市开办，是一个私人住宅社区。 图片来源：NETWORK SCHOOL / INSTAGRAM

【依斯干达公主城】Network School创始人Balaji Srinivasan表示，马来西亚面临失去其所述超过5亿令吉（1.23亿美元）计划投资的风险。

此前，移民局对该校位于森林城市的校园进行检查，促使他暂停了进一步的投资，以等待马国政府保证类似事件不会重演。

Srinivasan于周四（7月16日）在X平台发文称，该组织准备与马来西亚政府签署一份谅解备忘录，以遵守其法律并尊重该国主权。

他还寻求与首相办公室会面，以商讨该组织在马来西亚的未来。

据他透露，Network School迄今已在该项目上投资超过1亿令吉，旨在“使其对初创企业更加友好”。

该学校入驻森林城市时，曾承诺为这个陷入困境的开发项目带来全球技术专家、初创企业创始人和新的活力。

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事件经过

社交媒体平台Threads上流传的视频称，有以色列公民使用其他国家签发的护照参与Network School，这引发了联邦政府的调查。

马来西亚内政部表示，正在调查与该学校有关、涉嫌使用第二本护照入境的个人。

该部门补充说，这些个人也可能根据其入境签证违反了移民规定。

首相Anwar Ibrahim已表示，任何被发现的以色列公民都将被驱逐出境。

迄今为止，移民局表示尚未发现有以色列公民参与Network School的证据。调查仍在进行中。

移民局周五表示，在Network School接受检查的大多数外籍人士持有社交签证，另有10人（包括美国、俄罗斯和澳大利亚公民）持有DE Rantau Nomad Pass计划下的专业探访准证。

该更新是在周二对该校位于森林城市的场所进行联合检查之后发布的，当时共有来自40个国家的266名外籍人士和两名马来西亚人接受了检查。

内政部表示，正在核查参与者的身份、旅行证件、移民通行证，以及他们申报的入境目的是否与其实际活动相符。

仅在三个月前，据报道，数字部长Gobind Singh Deo曾到访Network School，并在一篇社交媒体帖子中将森林城市描述为“全球科技人才的新兴目的地”。

截至发稿时，该帖子已无法访问。

对于《商业时报》提出的关于数字部或其下属任何机构是否曾协助Network School在森林城市建立，或提供任何形式政府支持的询问，该部在截稿前未予回应。

谁是Balaji Srinivasan？

现年46岁的Srinivasan是一位美国企业家和投资者，曾任Coinbase的首席技术官。

Network School创始人Balaji Srinivasan也曾创立多家科技初创公司。 图片来源：BLOOMBERG

他也曾是风险投资公司Andreessen Horowitz的普通合伙人，并创立了多家科技初创公司，包括在2018年被Coinbase收购的Earn.com。

在他2022年出版的《网络国家》（The Network State）一书中，他主张基于互联网的社群可以建立实体领土，并最终寻求政治承认。

什么是Network School？

Network School将自己描述为位于森林城市的一个住宅式“创业社群”，会员费为每月1500美元起。

它集创业、讲座、健身和社交于一体。到2025年9月，已有近400名参与者（其中许多是企业家）在该校学习过。

Network School的会员费为每月1500美元起。 图片来源：NETWORK SCHOOL

高等教育部表示，Network School并未注册为私立高等教育机构，也未有记录显示其与任何公立大学或注册的私立高等教育机构有合作。

该部理解，该组织是作为一个为科技企业家、投资者和数字从业者服务的私人住宅社区和联合办公空间来运作的。

森林城市在周三的一份声明中表示，将全力配合当局，如果发现任何法律、移民或合同违规行为，将采取行动。

由谁批准和监管？

尽管高等教育部做出了澄清，但目前仍不清楚是哪个政府机构批准、监督或监管Network School的更广泛运营。

《商业时报》已向移民局询问所使用的准证类型、是否提供了任何特殊便利，以及有关双重国籍的规定。

此事为何重要？

除了眼前的调查，这场争议还暴露了围绕新型科技社群的监管灰色地带，这些社群结合了住宿、创业孵化、教育和国际流动性等多种功能。

JS-SEZ Monitor的创始人兼首席分析师Nasser Ismail告诉《商业时报》，如果此次移民争议导致当局放缓不相关的加密货币、人工智能和数字人才项目，可能会产生“监管蔓延效应”。

他说：“可预测的执法能够增强投资者信心；而宽泛或临时的限制则会削弱信心。”

他补充道：“更大的声誉风险不在于马来西亚进行调查，而在于投资者无法分辨规则的界限在哪里，哪个机构负责，或者这些规则是否会因公众压力而改变。”

“如果处理得当，Network School的争议可以成为推动建立更具投资吸引力的监管模式的催化剂，而不是从创新中退缩。”