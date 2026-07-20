新巴淡-新加坡海底电缆项目将加强亚细安数码联系 区域框架协议有望签订

农萨-樟宜电缆为巴淡和新加坡之间增加高速容量，从而加强数码走廊

新加坡副总理Gan Kim Yong（右五）表示，新加坡和印度尼西亚为该海底电缆项目带来了互补的优势。 照片：农萨数码工业园

【新加坡】新加坡副总理Gan Kim Yong于周一（7月20日）表示，农萨-樟宜海底电缆在巴淡岛成功登陆，预计将为新加坡、印度尼西亚以及更广泛的东南亚地区带来新机遇。

与此同时，亚细安（ASEAN）成员国正准备在今年晚些时候签署一项数码经济框架协议，以促进该十国集团的跨境数码贸易、数据流动和支付。

兼任贸易及工业部长的副总理Gan Kim Yong在电缆登陆仪式上致辞时表示，随着区域数码合作的步伐加快，该项目的时机显得尤为重要。

他表示：“随着我们的经济日益数码化，数码基础设施已成为支持经济增长的重要基础。这就是像农萨-樟宜电缆这样的项目至关重要的原因。”

农萨-樟宜电缆（NCC）项目由Telkom的子公司PT Telekomunikasi Indonesia International（Telin）与新加坡数码基础设施公司BW Digital联合承建，并获得农萨数码工业园（NDP）作为战略合作伙伴的支持。

该电缆全长约50公里，配备24对光纤，通过穿越新加坡海峡其中一条最短、最直接的路线连接巴淡和新加坡。

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Gan副总理说，该电缆将提供每秒超过1.6 Pb的额外容量，两点之间的延迟低于两毫秒。

NCC是Telkom集团开发的两个新的巴淡-新加坡海底电缆系统之一，另一个是印尼-新加坡电缆系统（Indonesia Singapore Cable System）。这都是旨在加强国际互联互通和印尼数码主权的“印尼海缆快线”（Indonesia Cable Express）计划的一部分。

他指出，新加坡和印度尼西亚为这类项目带来了互补的优势。Gan副总理说：“新加坡带来了全球连通性、值得信赖的商业环境，以及与世界各地公司和客户的联系。”

他指出，至于作为东南亚最大经济体的印度尼西亚，则“带来了规模、人才、未来发展的土地，以及在可再生能源方面的巨大潜力”。

Gan副总理表示，巴淡、民丹和卡里蒙（BBK）地区邻近新加坡，这使得企业能够利用两国的优势，在两地建立团队和运营，同时为整个东南亚及其他地区的客户提供服务。

出席仪式的还有印度尼西亚经济事务统筹部长Airlangga Hartarto、印度尼西亚驻新加坡大使Hotmangaradja Panjaitan、Danantara Indonesia董事经理Setyanto Hantoro，以及巴淡副省长Nyanyang Haris Pratamura。

来自Telkom、Telin、BW Digital和农萨数码工业园（NDP）的董事会成员也出席了仪式。

Airlangga表示，该电缆将成为两国之间新数码走廊的实体基础。

他表示：“NCC为连接印度尼西亚和新加坡的新数码走廊奠定了实体基础，同时进一步巩固了巴淡岛作为印度尼西亚数码门户的地位。”

Telkom Indonesia总裁Dian Siswarini表示，该项目反映了两国之间的战略合作，为“作为区域数码枢纽的新加坡提供了更多样化的路由选择和更强的连接性，为两国创造了互惠互利的局面”。

BW Digital首席执行官Ludovic Hutier表示，NCC是该公司在区域内更广泛数码生态系统的一部分，该生态系统还包括Citra Connect陆地光纤网络和位于巴淡的144兆瓦NDP1数据中心园区。

农萨数码工业园（NDP）首席执行官Mike Wiluan表示，此次电缆登陆不仅标志着基础设施的竣工，更强化了一个集连接性、数据中心、云平台、人工智能创新和数码人才于一体的生态系统。

就在两周前，新加坡总理Lawrence Wong和印度尼西亚总统Prabowo Subianto在雅加达举行了年度新印领导人非正式峰会。双方重申将扩大双边合作，并将巴淡、民丹和卡里蒙（BBK）地区发展为数码枢纽，其中包括对该地区科技行业的发展机遇进行联合研究。

Gan副总理于周一表示，新加坡和印度尼西亚将继续携手合作，以确定未来可进一步合作的实际领域。

他表示：“让我们继续深化我们的合伙业务，结合我们各自的优势，发展更广泛的数码生态系统，并为我们两国的企业和人民创造新的机遇。”