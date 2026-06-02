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东南亚能源转型的下一阶段：修复电网

可再生能源发展迅速，但该区域推动绿色电力的努力，关键在于升级老化的基础设施。

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Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Tue, Jun 2, 2026 · 07:00 AM
    • 来自数据中心、电动汽车和绿色工业园区的激增需求，正对电力系统造成前所未有的压力。
    • 来自数据中心、电动汽车和绿色工业园区的激增需求，正对电力系统造成前所未有的压力。 照片来源：PEXELS

    本文由AI辅助翻译

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    【吉隆坡讯】随着中东紧张局势以及数据中心热潮带来的电力需求激增，东南亚的绿色能源发展正进入一个更艰难的阶段，真正的转型战场已从发电端转移至电网端。

    多年来，该区域的转型重点一直集中在建设更多的太阳能发电场、风能项目和增加水力发电能力。而现在更大的挑战在于实现老化电力系统的现代化、加强跨境电力连接，以及确保清洁能源能够可靠地输送到需求增长最快的地区。

    马来西亚副首相 Fadillah Yusof 表示，亚细安（ASEAN）成员国已同意加快实施亚细安电网计划（Asean Power Grid, 简称APG）以及更广泛的区域能源互联互通倡议，以加强能源安全合作。

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    MalaysiaAsean Power GridAsean

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