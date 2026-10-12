并非小事：马来亚面粉厂如何从面粉到家禽建立商业帝国

BEHIND THE NAME

这家马来西亚最老牌面粉厂的第二代掌门人，已将其打造成为区域性食品巨头

马来亚面粉厂执行副主席兼董事经理 Teh Wee Chye 持续推行多元化策略，他认识到，即使是防御性的食品业务，也仍然容易受到全球事件的影响。 照片：TAN AI LENG, 《商业时报》

亚洲家族帝国探秘：他们如何转型以抓住下一阶段的增长机遇

【吉隆坡讯】在马来西亚，名字中仍带有“马来亚”（Malayan）一词的上市公司已为数不多。马来亚面粉厂（Malayan Flour Mills，简称MFM）便是其中之一——但在这个拥有60年历史的名字背后，是一家在大部分历史中不断进行自我革新的企业。

从马来西亚第一家现代化面粉厂及其深入人心的玫瑰花商标面粉产品起步，MFM 已将业务扩展至谷物贸易、动物饲料、家禽养殖、水产养殖和即食食品领域，同时还将市场拓展至越南和印度尼西亚。