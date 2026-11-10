马来西亚尚未对Nvidia客户Megaspeed的子公司展开调查；该公司此前曾称接受过部门检查

据报道，Speedmatrix在2024年6月至2025年6月期间收到了超过200批受限制的技术货物。

【新山讯】马来西亚投资、贸易及工业部长Johari Abdul Ghani于周二（11月10日）表示，该国尚未对新加坡云服务提供商Megaspeed的马来西亚子公司Speedmatrix展开调查。

在他发表此番言论之前，Megaspeed曾在2025年12月发布声明称，包括投资、贸易及工业部（Ministry of Investment, Trade and Industry，简称Miti）在内的多家机构对其进行了现场检查和审查，并未发现任何非法芯片转移或其他违法活动的证据。

Johari告诉新闻网站《当今大马》（Malaysiakini），该部门尚未收到任何表明Speedmatrix违反马来西亚法律的证据。

他表示，任何可靠的证据或来自外国当局的正式请求，都将根据马来西亚的法律和程序进行评估。他补充说，马来西亚不会允许自身被用作规避出口管制的渠道。

在2025年12月23日一份回应彭博社（Bloomberg）报道的声明中，Megaspeed表示，在过去的六个月里，公司已接受了包括美国商务部工业与安全局、Miti和Nvidia在内的多家机构的“多次现场检查和审查”。该公司否认有任何不当行为。

《商业时报》（The Business Times）已向Miti查询，询问其是否进行了Megaspeed所提到的检查，这些检查涵盖了哪些设施、有何发现，以及这些行动是否属于正式调查的一部分。

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截至发稿时，《商业时报》（BT）尚未收到回复。

Megaspeed正因涉嫌帮助将受限制的Nvidia芯片输送到中国而受到审查。彭博社报道称，美国司法部正在对Megaspeed进行调查。

Nvidia董事会也已展开一项独立调查，以确定其首席执行官Jensen Huang是否已成为外国情报活动的目标。此前有报道指他与Megaspeed前高管Alice Huang有关系，而据称美国情报机构认为Alice Huang是一名中国情报人员。

Nvidia董事会表示，没有理由相信公司机密或国家安全已受到损害。

《纽约时报》（New York Times）去年援引贸易记录报道称，在2024年6月至2025年6月期间，Speedmatrix收到了超过200批禁止向中国出口的Nvidia技术产品。

另外，Megaspeed在马来西亚的扩张计划包括在柔佛州哥打丁宜的Bandar Cemerlang工业园兴建一座数据中心。该项目由MSFusion负责。在提交给马来西亚交易所的文件中，上市开发商Crescendo Corp称MSFusion是Megaspeed的另一家子公司。

Crescendo Corp在8月27日提交的一份文件中披露，其子公司的律师已就一份购买52.54英亩土地的协议，向MSFusion发出违约通知，涉及2.259亿令吉的未付本金。

从8月27日起，MSFusion有14天的时间来纠正违约行为，否则卖方有权终止协议。9月9日，Crescendo宣布，截至8月26日的剩余购买价款和逾期付款利息已全额支付给其律师。

该公告未说明资金来源。

彭博社在4月份另有报道称，Bridge Data Centres在2月份曾告知贷款方，其马来西亚一处设施中原先为Megaspeed预留的68.4兆瓦容量，已被重新分配给云服务提供商Zenlayer。

《商业时报》（BT）已就其马来西亚业务和MSFusion的项目情况向Megaspeed寻求评论，并就土地交易事宜向Crescendo进行查询。