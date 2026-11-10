The Business Times
business-time-50
Asean Business logo
SPONSORED BYUOB logo

马来西亚尚未对Nvidia客户Megaspeed的子公司展开调查；该公司此前曾称接受过部门检查

据报道，Speedmatrix在2024年6月至2025年6月期间收到了超过200批受限制的技术货物。

    • 云服务提供商Megaspeed正因其是否帮助将受限制的Nvidia芯片输送到中国而受到审查。
    • 云服务提供商Megaspeed正因其是否帮助将受限制的Nvidia芯片输送到中国而受到审查。 图片：CMG
    Chuah Bee Kim

    Chuah Bee Kim

    Published Tue, Nov 10, 2026 · 08:09 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新山讯】马来西亚投资、贸易及工业部长Johari Abdul Ghani于周二（11月10日）表示，该国尚未对新加坡云服务提供商Megaspeed的马来西亚子公司Speedmatrix展开调查。

    在他发表此番言论之前，Megaspeed曾在2025年12月发布声明称，包括投资、贸易及工业部（Ministry of Investment, Trade and Industry，简称Miti）在内的多家机构对其进行了现场检查和审查，并未发现任何非法芯片转移或其他违法活动的证据。

    Johari告诉新闻网站《当今大马》（Malaysiakini），该部门尚未收到任何表明Speedmatrix违反马来西亚法律的证据。

    他表示，任何可靠的证据或来自外国当局的正式请求，都将根据马来西亚的法律和程序进行评估。他补充说，马来西亚不会允许自身被用作规避出口管制的渠道。

    在2025年12月23日一份回应彭博社（Bloomberg）报道的声明中，Megaspeed表示，在过去的六个月里，公司已接受了包括美国商务部工业与安全局、Miti和Nvidia在内的多家机构的“多次现场检查和审查”。该公司否认有任何不当行为。

    《商业时报》（The Business Times）已向Miti查询，询问其是否进行了Megaspeed所提到的检查，这些检查涵盖了哪些设施、有何发现，以及这些行动是否属于正式调查的一部分。

    BT Short Logo

    THE BUSINESS TIMES INSIGHTS

    Powering Asean's Future 2026

    Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets

    ACCESS THE INSIGHTS

    截至发稿时，《商业时报》（BT）尚未收到回复。 

    Megaspeed正因涉嫌帮助将受限制的Nvidia芯片输送到中国而受到审查。彭博社报道称，美国司法部正在对Megaspeed进行调查。 

    Nvidia董事会也已展开一项独立调查，以确定其首席执行官Jensen Huang是否已成为外国情报活动的目标。此前有报道指他与Megaspeed前高管Alice Huang有关系，而据称美国情报机构认为Alice Huang是一名中国情报人员。

    Nvidia董事会表示，没有理由相信公司机密或国家安全已受到损害。

    《纽约时报》（New York Times）去年援引贸易记录报道称，在2024年6月至2025年6月期间，Speedmatrix收到了超过200批禁止向中国出口的Nvidia技术产品。

    另外，Megaspeed在马来西亚的扩张计划包括在柔佛州哥打丁宜的Bandar Cemerlang工业园兴建一座数据中心。该项目由MSFusion负责。在提交给马来西亚交易所的文件中，上市开发商Crescendo Corp称MSFusion是Megaspeed的另一家子公司。 

    Crescendo Corp在8月27日提交的一份文件中披露，其子公司的律师已就一份购买52.54英亩土地的协议，向MSFusion发出违约通知，涉及2.259亿令吉的未付本金。

    从8月27日起，MSFusion有14天的时间来纠正违约行为，否则卖方有权终止协议。9月9日，Crescendo宣布，截至8月26日的剩余购买价款和逾期付款利息已全额支付给其律师。

    该公告未说明资金来源。

    彭博社在4月份另有报道称，Bridge Data Centres在2月份曾告知贷款方，其马来西亚一处设施中原先为Megaspeed预留的68.4兆瓦容量，已被重新分配给云服务提供商Zenlayer。

    《商业时报》（BT）已就其马来西亚业务和MSFusion的项目情况向Megaspeed寻求评论，并就土地交易事宜向Crescendo进行查询。 

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    NvidiaMalaysiaMegaspeedJensen HuangData centres

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    Chan will relinquish his MHA and HTX appointments and will succeed LTA chief executive Ng Lang on May 1, 2027.

    MHA deputy secretary Chan Tsan to succeed Ng Lang as LTA chief executive

    Japan introduced temporary petrol price subsidies in response to spikes in energy costs.

    Protect people, not prices: How Asean+3 can build resilience to energy shocks

    The Philippine economy has expanded by only 2.3% in Q2, its fourth consecutive quarter of deceleration.

    Higher rates, weaker spending: Is the Philippines entering stagflation?

    Alice Huang (right) attending a dinner with Nvidia CEO Jensen Huang (centre) at a restaurant in Taipei, Taiwan, May 22, 2025.

    Nvidia intervened in US probe of Megaspeed chip smuggling

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More