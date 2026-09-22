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马石油积极布局，应对东南亚向液化天然气净进口国的转变

该公司认为其设施的战略位置和多元化的供应组合是其主要优势

Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Tue, Sep 22, 2026 · 07:00 PM
    • 马石油液化天然气公司首席执行官 Rosdi Ab Rahman 将加拿大视为公司生产的“新腹地”。
    • 马石油液化天然气公司首席执行官 Rosdi Ab Rahman 将加拿大视为公司生产的“新腹地”。 照片：SHARANYA PILLAI，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【曼谷】尽管美伊战争迫使全球重新审视液化天然气 (LNG)，但马来西亚国家石油公司 (Petronas) 仍然乐观地认为，东南亚对这种化石燃料的需求正在增长。

    马石油液化天然气公司首席执行官 Rosdi Ab Rahman 表示，公司希望利用其在东马的生产设施以及其在加拿大的“新腹地”的地理优势，满足区域客户日益增长的需求。

    “这两个供应点的优势在于它们都面向亚太地区，即液化天然气的主要需求市场；当然，东南亚也是其中一部分，” 他在9月16日告诉记者。

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    PetronasOil and gasIran war

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