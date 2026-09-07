由Quek Leng Chan和TPG支持的Asia OneHealthcare计划于2027年第一季度在马来西亚进行首次公开募股，目标融资70亿令吉

该医院集团寻求300亿令吉估值，或将成为该国史上规模最大的医疗保健领域上市项目

A1Health（前身为Columbia Asia Healthcare）是一家区域性私立医院集团，在马来西亚和越南共拥有23家医院。 图片来源：COLUMBIA ASIA

【吉隆坡讯】一位熟悉相关计划的消息人士向《商业时报》透露，Asia OneHealthcare（A1Health）计划在2027年第一季度的某个时候在马来西亚进行首次公开募股（Initial Public Offering, IPO），目标融资约70亿至75亿令吉（约合17亿至19亿美元）。

据《商业时报》了解，该公司由马来西亚大亨Quek Leng Chan旗下的丰隆集团（Hong Leong Group）和美国私募股权巨头TPG支持。公司计划于今年11月推出其IPO文件，预计此次发行将使该医院运营商的估值达到约300亿令吉。

该消息人士称，医院IPO对于私募股权公司而言，仍然是一个具吸引力的退出途径，因为其背后的逻辑很容易被投资者理解：民众日益富裕，人口老龄化加剧，以及对私人医疗保健的需求持续增长。