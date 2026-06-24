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争夺全球资本：越南寻求MSCI上调评级，印尼力抗降级风险

最新评估显示，亚细安市场的评判标准在于全球资本进出的便利性

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Elisa Valenta
Jamille Tran

Elisa Valenta &

Jamille Tran

Published Wed, Jun 24, 2026 · 09:05 PM
    • 今年以来，印尼和越南的市场表现迥异，雅加达综合指数暴跌近30%，而越南指数则上涨了约5%。
    • 今年以来，印尼和越南的市场表现迥异，雅加达综合指数暴跌近30%，而越南指数则上涨了约5%。 图片来源：BT VISUAL

    本文由AI辅助翻译

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    [雅加达/胡志明市] 东南亚对全球资本的争夺，正日益被两个截然不同的故事所定义。

    全球指数提供商MSCI于周三（6月24日）公布的最新市场分类评估中，维持了印尼的新兴市场地位不变，但表示该国仍在评估之中。

    如果改革在11月前未能取得进展，印尼还可能面临被降级为前沿市场的风险。

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    MSCIIndonesiaVietnamAseanStock MarketsSouth-east Asia

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