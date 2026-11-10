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冬海集团发展云业务：将专注于软件与客户关系

该集团旗下的电商平台Shopee公布史上盈利最丰厚的季度业绩；调整后Ebitda增长44.7%

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Tue, Nov 10, 2026 · 09:07 PM
    • Shopee第三季度营收增长41.3%至61亿美元，主要得益于其商品交易总额的增长和更高的变现率。
    • Shopee第三季度营收增长41.3%至61亿美元，主要得益于其商品交易总额的增长和更高的变现率。 图片来源：ST

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】冬海集团（Sea）董事长兼首席执行官Forrest Li在周二（11月10日）举行的2026年第三季度财报电话会议上表示，集团新云业务的重点将是软件和客户，而非建设数据中心基础设施。

    他补充说：“当客户需要专用的计算能力时，我们只会寻求那些能为客户带来明确回报且自身回报率可观的机会。”

    他表示，进军云业务的决定是基于冬海集团在过去两年中，于基础设施、模型和智能体应用层面所建立的人工智能能力。

    代币价格下跌

    他补充说，随着代币价格下跌，现在有机会围绕此趋势建立业务，并帮助企业采用人工智能。

    这将涉及高效运行人工智能、调整模型以适应潜在客户的数据和语言需求，以及转向包括开源模型在内的、更具成本效益的新模型，而无需每次都从头开始重新构建。

    Li表示：“我们认为这是一个机会，可以将我们的人工智能能力从冬海集团的成本中心转变为利润中心。”

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    该公司的云业务仍处于起步阶段，但随着企业对人工智能需求的增长，Li对其前景感到乐观。

    随着人工智能模型不断改进并在日常使用中发挥更大作用，加上代币成本的下降，冬海集团对这一增长机遇充满信心。

    Li说：“我们无法预知未来，但对于每个项目，我们都会保持财务纪律，确保我们所做的每个项目都能为我们带来可观的回报，并最大限度地减少任何潜在的财务风险。”

    冬海集团第三季度财报数据

    2026年第三季度，冬海集团公布的净利润为5.025亿美元，较2025年第三季度的3.75亿美元增长了34%。

    2026年第三季度营收从去年同期的60亿美元增至86亿美元，增长了43.4%。这主要得益于其电商平台Shopee的业绩表现，该平台本季度创下史上盈利新高。

    Li表示：“Shopee再次取得了强劲的季度表现，其营收和净利指标均再创新高。”

    Shopee在2026年第三季度的营收为61亿美元，较去年同期的43亿美元增长了41.3%。这主要得益于其商品交易总额（GMV）的增长和变现能力的提升。

    Shopee在2026年第三季度的商品交易总额同比增长23.3%，达到397亿美元；该季度总订单量达到45亿，同比增长25.5%。

    调整后息税折旧及摊销前利润（Ebitda）同比增长44.7%，达到2.692亿美元。

    冬海集团的金融服务部门Monee营收为16亿美元，较2025年第三季度的9.899亿美元增长了63.9%。

    其2026年第三季度调整后Ebitda达到2.983亿美元，增长了15.5%。

    Li表示：“我们正在触及更多用户，深化与现有用户的关系，并将信贷服务扩展到Shopee平台内外的更多日常消费场景中。”

    Monee的业绩主要由消费者及中小型企业（SME）信贷业务驱动。截至9月30日，消费者和中小企业贷款总额约为126亿美元，同比增长60%。其中包括112亿美元的表内贷款和13亿美元的表外贷款。

    2026年第三季度，不良贷款率（占未偿还贷款总额的百分比）为1.3%，较去年同期的1.1%略有上升。

    此外，Li表示，Monee可能会在未来三年内上市，具体取决于市场状况、宏观环境和监管条例。

    他表示，独立上市将为Monee提供建立其生态系统和投资增长所需的专属资本基础。

    游戏部门Garena报告的预订额为8.9亿美元，同比增长5.9%。2026年第三季度营收为8.401亿美元，较2025年第三季度的6.53亿美元增长了28.6%。

    Garena在2026年第三季度的季度活跃用户数为6.717亿，高于2025年第三季度的6.708亿。季度付费用户数为6860万，同比增长4.1%。

    根据其10亿美元的分享计划回购计划，冬海集团已斥资约9.972亿美元回购了1110万份分享计划。董事会已批准为该公司的计划追加10亿美元，且该计划无到期日。

    Li表示：“我们上半年的强劲势头延续到了第三季度。我们对这一稳健的业绩感到满意，并将继续专注于严格执行我们的优先事项。”

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