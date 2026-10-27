新加坡与印尼将成立专案组，追查与森林火灾有关的公司

该专案组将协调信息共享，并调查可能对火灾负责的公司。

新加坡外交部长 Vivian Balakrishnan（左）与印度尼西亚外交部长 Arrmanatha Christiawan Nasir 一致认为，印尼人民是烟霾的首要受害者。 照片：REUTERS

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【雅加达讯】印度尼西亚和新加坡已同意成立一个联合专案组，以追查与森林和土地火灾有关的公司，合作范围涵盖金融情报、跨境证据收集和潜在的资产追回。

此举正值两国加大力度，追究企业对年度烟霾的责任。

印度尼西亚外交部长 Arrmanatha Christiawan Nasir 在周二（10月27日）于雅加达与新加坡外交部长 Vivian Balakrishnan 举行的联合新闻发布会上表示，该专案组将协调信息共享，并调查可能对火灾负责的公司。

Nasir 表示，印度尼西亚欢迎新加坡提出的分享与火灾有关的公司数据的建议。

他指出：“烟雾可以跨境，资金也一样。因此，我们必须追踪这些公司留下的资金踪迹。任何边境都不应成为那些通过焚烧我们森林而获利者的庇护所。”

Balakrishnan 指出，该专案组将确保两国之间的密切协调和信息共享。他补充说，新加坡准备动用其法律和监管权力，对造成烟霾的公司采取行动，包括在新加坡注册的公司。“我们准备采取更广泛的法律、监管和经济措施，以遏制公司未来的违规行为。”

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此公告发布之际，新加坡正加强对可能与印度尼西亚森林和土地火灾有关的企业的审查。

新加坡已向10家可能与印度尼西亚森林和土地火灾有关的公司发出了预防性通知，其中包括在新加坡注册的公司。新加坡还承诺，将动用其全部法律和监管权力以及更广泛的经济措施，追究相关公司的责任。

两位部长并未具体说明专案组将于何时成立、哪些机构将参与，以及后续可能采取哪些额外的执法措施。

印度尼西亚也正在对火灾进行独立调查。Nasir 表示，已有数百名个人和超过50家公司已经或正在接受调查和起诉，其中一些已根据印度尼西亚法律被判有罪。

Nasir 补充说，印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 已指示当局加大力度应对火灾，并确保追究责任人的责任。

印度尼西亚已在重点省份调动了约71,000名地面人员和51个空中单位，采取了包括空中投水、干冰和人工影响天气等措施。

Nasir 指出，严重的厄尔尼诺现象给该国的灭火工作带来了挑战。

两位部长都强调，印度尼西亚人民是烟霾的首要受害者，尤其是苏门答腊和加里曼丹的居民，当地社区受到火灾和烟雾的影响。

Balakrishnan 指出，新加坡与印度尼西亚团结一致，并将烟霾视为一个需要集体行动的共同问题。他还对印度尼西亚消防员的努力表示肯定，其中一些消防员在应对火灾时受了重伤。

印度尼西亚屡次经历严重的森林和土地火灾，产生跨境烟霾，烟雾扩散到包括新加坡在内的邻国，导致空气质量急剧下降。

该协议标志着两国正致力于加强跨境合作，合作重点已从紧急灭火转向企业问责，尤其是在商业及其金融网络跨越国界的情况下。

两国还同意通过设立部长级和高级官员级别的热线来加强沟通渠道，以更有效地管控分歧。

Nasir 表示，两国将继续通过既有的区域机制开展合作，包括《亚细安跨境烟霾污染协定》。

他补充说，随着两国寻求加强金融诚信，合作最终可能从森林火灾延伸到其他共同挑战，包括低价报关。

Balakrishnan 正在对印度尼西亚进行为期两天的访问，与新任命的印尼外长举行首次正式会晤。他指出，自2014年以来，新加坡一直是印度尼西亚最大的外资来源国，这反映了新加坡对该国经济前景的信心。

两位部长还讨论了更广泛的双边关系，包括贸易、投资和区域合作。新加坡正准备于2027年接任亚细安轮值主席国。