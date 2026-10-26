新加坡和马来西亚能源监管机构续签双边合作谅解备忘录

可再生能源项目与跨境电力交易有望因该协议获得提振

两国将在电力和管道燃气系统的规划与可靠性，以及电力批发和零售市场的监管方面进行合作。 照片：ST

[新加坡] 新加坡能源市场管理局 (能源局) 与马来西亚能源委员会于周一（10月26日）续签了一项协议。该协议有望推动该地区的可再生能源项目和区域电网连接，并促进其他能源领域的合作。

能源局首席执行官 Puah Kok Keong 表示，在跨境电力交易、区域互联互通能力和可再生能源证书方面进行更紧密的合作，能够「促进更多的可再生电力交易，支持对可再生能源项目的投资，并推动一个更加互联互通的区域电力系统」。

根据这份谅解备忘录，两家监管机构还将在电力和管道燃气系统的规划与可靠性、电力批发和零售市场的监管，以及加强在太阳能和能源储存系统方面的合作。

马来西亚能源委员会首席执行官 Siti Safinah Salleh 表示，这份首次于2020年签署的谅解备忘录的续签，「反映了两国监管机构之间在推进区域能源合作方面牢固而富有建设性的合伙业务」。

她补充说：「监管机构之间的密切合作对于支持安全可靠的电力供应、促进跨境电力交易和实现可持续的能源转型至关重要。」

这份在第19届新加坡国际能源周期间续签的双边协议，恰逢能源安全成为首要议题之际。

在印度尼西亚于10月24日和25日周末削减了对新加坡的部分天然气出口后，新加坡能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng于周一警告，由“资源民族主义”驱动的供应中断正在增加。