新加坡与泰国将为接任亚细安轮值主席国制定多年议程

首相Lawrence Wong与Anutin Charnvirakul时隔11年，于9月2日举行首次领导人非正式峰会。

首相Lawrence Wong（左）与泰国首相Anutin Charnvirakul。针对人工智能等新兴技术，这位新加坡领导人表示，双方在实际应用方面有更密切的合作空间。 照片来源：数码发展及新闻部

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡和泰国于周三（9月2日）同意密切合作，以推动一项多年的亚细安议程。该议程将侧重于连续性和发展势头，因为新加坡准备明年接任该组织轮值主席国，随后将把主席职务移交给泰国。

新加坡首相Lawrence Wong形容两国是志同道合的伙伴，共同致力于维护一个强大和团结的亚细安。

他在领导人非正式峰会期间的联合记者会上表示：“通过这样做，我们可以维持重要倡议的发展势头，并在对本区域至关重要的问题上取得更大进展。”

他正在曼谷进行为期一天的访问，以出席他与泰国首相Anutin Charnvirakul之间的首次最高级别双边平台会议。

这是该峰会中断11年后的第五次举行。上一次是在2015年，由时任首相Lee Hsien Loong和前总理Prayut Chan-o-cha在新加坡举行。更早的一次是在2005年，另外两次则在2003年。

首相Anutin指出，两国领导人就地缘政治格局进行了广泛的讨论。

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这位泰国领导人表示：“我们重申，亚细安在支持缅甸的和平与繁荣方面扮演着重要角色。”他指出，泰国将与缅甸和新加坡密切合作，以确保取得更多积极进展。

关于泰国与柬埔寨的关系，首相Anutin向首相Wong重申，泰国仍致力于通过现有的双边机制和平解决与柬埔寨的分歧。

天然的合作伙伴

首相Wong表示，在今年的会议上，两国领导人同意为新加坡和泰国的公司发掘新机遇，以便在金融科技和更广泛的数码经济领域展开合作。

这两个东南亚国家于2021年启动了新加坡PayNow和泰国PromptPay之间的连接，这是全球首个实时支付系统的连接。

首相Wong说：“现在，我们希望迈出下一步——通过一个共同的多边框架与更多国家连接。”

实体连接是另一个被确定的合作领域。

他指出，泰国制定了宏伟的计划，希望通过升级基础设施、改善工业中心、交通网络和港口之间的连接，来巩固其作为区域贸易和物流中心的地位。

他补充说，新加坡可以成为这些努力的天然合作伙伴，因为新加坡的公司所具备的能力和经验可以为这些计划做出贡献。

Anutin说：“我们同意深化双边贸易和投资，并欢迎新加坡在半导体、绿色经济和数码经济以及物流领域进行更多投资。”

首相Wong表示，在人工智能等新兴技术方面，两国正在进行投资并探索如何更广泛地应用于各自的经济体中，因此在实际应用方面存在更密切合作的空间。

这包括新加坡和泰国都拥有专业知识的领域，例如制造业产业群、医疗保健和旅游业。

两国 还可以就如何安全、负责任地部署人工智能，同时鼓励创新和应用交流经验。

粮食安全

对两国而言，粮食安全是另一个日益重要的优先事项。

在今年的峰会上，两国首相讨论了如何通过促进食品生产商和贸易商之间的合作，来进一步加强粮食供应链。

首相Wong说，这能发挥两国的优势：泰国是主要的食品生产国，而新加坡是物流和贸易中心。

去年11月，两国签署了一项大米贸易合作备忘录；根据该备忘录，应新加坡政府要求，泰国将在双方同意的条件下，支持并促进大米的保证销售。

首相Wong说，这为泰国生产商提供了新机遇，同时也让新加坡在危机时期的大米供应获得更大保障。

Anutin在联合记者会上指出：“在粮食安全方面，我向Wong首相保证，泰国将是新加坡值得信赖的伙伴。我们将在现有的大米贸易协议基础上，在五年内供应10万吨泰国大米，并将我们的合作扩大到其他产品。”

他补充说，在加强能源韧性方面，两国也正在多项工作中进行更密切的合作，包括推进亚细安电网计划和深化碳信用合作。

在今年的峰会上，两国首相回顾了已取得的进展，并重点讨论了如何将这些共同的优先事项转化为具体项目。

首相Wong补充道：“双边关系处于极佳状态。这得益于领导层之间的高度信任和融洽关系，以及我们两国之间牢固的制度联系。”

他还说：“我们对泰国经济充满信心，我们的公司也继续在这里看到长期的投资和增长良机。”