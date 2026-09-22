新加坡BDx在印尼动工兴建640兆瓦人工智能数据中心

公司将于2026年获得3.2亿美元贷款融资，以支持其在该区域最大经济体的业务扩张

CGK4数据中心的动工仪式。该园区预计将在约三年内开发完成。 照片：BDX INDONESIA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达】总部位于新加坡的数据中心运营商BDx Data Centers于周二（9月22日）在印度尼西亚西爪哇省动工兴建一个640兆瓦（MW）的人工智能数据中心园区。

此举正值东南亚最大经济体对支持高密度人工智能工作负载的基础设施需求日益增长之际。

这个名为CGK4的Jatiluhur园区已从印尼国家电力公司（PLN）获得了845兆伏安的电网容量。

BDx表示，该园区预计将在约三年内开发完成，其首座120兆瓦的建筑计划从2027年初开始投入服务。

该项目规划建设六栋建筑，第一栋现已开工。首栋建筑将分阶段提供120兆瓦的IT容量，并采用芯片级直接液冷技术，以支持功率需求高达500千瓦的机架。

该项目位于普哇加达（Purwakarta）的Jatiluhur大坝约5公里处，距离首都雅加达约两小时车程。

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BDx表示，公司也正与国有水资源公司Perum Jasa Tirta II寻求水电合作安排，致力于为该园区获得低碳电力。

该公司表示，CGK4已通过Nvidia的DGX-Ready主机托管数据中心计划认证，该计划专为支持Nvidia人工智能计算系统的数据中心而设。

BDx的此次扩张，正值印度尼西亚寻求吸引更多数据中心投资，并为人工智能和云计算构建基础设施能力之际。

BDx Data Centers首席执行官Mayank Srivastava表示：“印度尼西亚正进入数字和人工智能发展的新阶段，而CGK4正是这一阶段所需基础设施的一项长期投资。”

BDx Indonesia首席执行官Agus Hartono Wijaya表示，该项目将允许本地公司、政府机构和开发者在印尼国内运行先进的人工智能工作负载。

该公司表示，其在印度尼西亚专注于人工智能的三个园区，已获得超过1.2吉伏安的电网容量。另外两个园区分别为CGK3/3A和CGK5。

BDx在2026年获得了一笔3.2亿美元的贷款融资，以支持其在印度尼西亚的扩张。

该公司表示，CGK4已吸引了超大规模数据中心用户、科技公司、人工智能云服务提供商和企业的兴趣，但并未透露具体客户或合同价值。

印尼的大型数据中心项目日益增多，尤其集中在雅加达及其周边地区，运营商在这些地方寻求土地、电力和网络连接，以满足云和人工智能应用的需求。该开发项目为此类项目再添一例。