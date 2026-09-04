新加坡律师、会计师追随企业海外发展，雅加达成为最新一站

该专业服务中心旨在帮助企业对接值得信赖的律师、会计师、税务专家及其他顾问

雅加达中心加入了现有网络，该网络已覆盖新加坡、胡志明市、南京以及上海虹桥。 照片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达】随着越来越多新加坡企业走向海外，该国的律师、会计师和税务专家也紧随其后——雅加达成为其日益扩大的服务网络中的最新一站，该网络旨在帮助企业应对陌生的市场环境。

新设立于雅加达的专业服务中心（Professional Services Centre, 简称PSC）旨在成为企业寻求税务、法律、监管和本地合作伙伴相关问题咨询的首选平台。

该中心位于Cyber 2 Tower，于周五（9月4日）正式启动，约有150名与会者出席了启动仪式。这项举措汇集了新加坡和印度尼西亚的商界与专业团体，旨在协助企业在两国市场之间拓展业务。

新加坡特许会计师协会理事会成员 Alan Chang 对与会者表示：“把你们的问题带给我们。让（专业服务中心）开启这场对话。”

新加坡律师公会财务主管兼理事会成员 Peggy Yee 表示，商业日益增长的跨境性质意味着，没有任何一个行业或国家能够单独满足一家公司的所有需求。

她说道：“此类合作并非权宜之计，而是能倍增力量的催化剂。”

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雅加达中心加入了现有网络，该网络已覆盖新加坡、胡志明市、南京以及上海虹桥。新山、深圳和曼谷是下一批正在规划发展的地点。

在其现有服务点，该网络已促成了超过90项业务对接，为100家公司提供了支持，并与700多家企业和专业人士进行了接洽。

该联盟由八个新加坡组织构成，涵盖商业、会计、法律、税务、评估和制造业产业群等领域。

印尼方面的合作伙伴包括印尼雇主协会（Apindo）、印尼新加坡商会、印尼资本市场学院（The Indonesia Capital Market Institute, 简称TICMI）以及律师组织印尼律师大会（Kongres Advokat Indonesia, 简称KAI）。

应对新市场

对于进入像印尼这样庞大而复杂的市场的企业而言，获得本地专业知识尤为重要。印尼律师大会（KAI）主席 Pheo Hutabarat 告诉《商业时报》（The Business Times），法律不确定性仍然是考虑投资印尼市场的投资者所担忧的问题之一。

他根据自己35年的律师从业经验表示，不同方有时会对同一个法律问题有不同的看法，从而留下可能导致投资者犹豫的“灰色地带”。

他补充说，一些人准备承担风险，而另一些人则不然。

印尼律师大会（KAI）在印尼各地拥有数千名律师，Hutabarat 将这个新网络视为一座桥梁，连接他们与希望进入该国的外国企业和律师。

税务问题则增加了另一层复杂性。

新加坡税务学院首席执行官 Dennis Lui 表示，税收、海关、关税和贸易等因素，可能会决定投资的架构方式，并最终决定一个商业模式是否可行。

他指出，鉴于印尼经济的规模和复杂性，其税收体系不可避免地具有一定程度的复杂性。“（但）更重要的问题是，企业能否在这样的复杂性中，带着足够的确定性和信心进行运营。”

新加坡税务学院首席执行官 Dennis Lui 表示，税收、海关、关税和贸易等因素，可能会决定投资的架构方式，并最终决定一个商业模式是否可行。

他指出，鉴于印尼经济的规模和复杂性，其税收体系不可避免地具有一定程度的复杂性。“（但）更重要的问题是，企业能否在这样的复杂性中，带着足够的确定性和信心进行运营。”

他补充说，对公司而言，这意味着需要更清晰的规则解读、更一致的行政管理和更可预测的结果。

而且，一旦公司成功进入一个市场，对咨询服务的需求并不会就此消失。

新加坡中华总商会理事 Ernie Koh 表示，他的家具制造业产业群业务 Koda 曾就价格转移税制问题，以及后来涉及关税和原产地规则的变更，利用了越南的专业服务网络。

他说：“这不仅适用于那些想要进入外国市场的人，也适用于那些已经进入外国市场的人。” Koda自1993年起就在越南运营。

从市场准入到资本募集

对于一些进入印尼的公司来说，机遇最终可能从设立业务点延伸到利用其资本市场。

印尼资本市场学院（TICMI）院长 Johanes Abimanyu 告诉《商业时报》，随着企业寻求新的资金来源，对资本市场咨询的需求日益增长，但许多企业仍不确定如何为首次公开募股（IPO）做准备。

TICMI 是印尼资本市场生态系统的一部分，提供教育和专业认证、市场数据、研究及咨询服务。它还帮助私营公司评估其上市的准备情况。

Abimanyu 表示，加入该专业服务网络的目标之一是与更多企业建立联系，包括那些最终可能考虑在印尼进行融资或上市的外国公司。

当被问及吸引更多此类公司上市是否是最终目标之一时，他回答说：“是的，这正是我的意思。”

他指出，印尼拥有庞大的国内投资者群体。他说，印尼拥有约3000万资本市场投资者和近1000家上市公司。

养老基金、保险公司和投资管理机构仍在寻找更多优质公司进行投资，这创造了一个能够支持新股上市的资金池。

Abimanyu 还认为，与新加坡建立专业联系，有助于印尼加强其资本市场的能力。

他强调，新加坡的公司治理实践是印尼可以学习的一个领域，学习方式可包括上市公司董事之间的交流。

TICMI 已为上市公司的董事会和审计委员会开设了相关项目，Abimanyu 表示，通过与新加坡同行的合作，这些项目可以得到进一步加强。

但他认为，新加坡也有可以向印尼学习的地方——尤其是在吸引年轻散户投资者进入市场方面的成功经验。

他指出，自新冠疫情以来，印尼的资本市场已显著扩张，随着交易日益数字化，Z世代投资者正扮演着越来越重要的角色。