A-Sonic Aerospace子公司收购JGL Worldwide母公司多数股权 旨在扩大亚细安业务版图

此举是继7月收购IT公司RES Malaysia后的又一行动

【新加坡】主板上市公司 A-Sonic Aerospace 于周一（8月3日）宣布，将通过其子公司A-Sonic Logistics以1520万新元的价格，收购3DC Solutions公司总计60%的股权。

总裁兼主席 Janet Tan 在公告发布前接受《商业时报》独家专访时表示，这项预计于10月1日完成的交易，标志着该集团下一增长阶段的开始，旨在巩固其在东南亚的立足点。

3DC Solutions 旗下拥有物流与货运代理集团 JGL Worldwide、JGL Investment 和 3DC Investment。

交易将向A-Sonic Logistics发行约150万股新普通股，现金对价总额为600万新元；与此同时，3DC Solutions的三名股东将脱售近240万股现有普通股，总价为920万新元。

其中，JGL Worldwide总裁Daniel Lim将出售约100万股股票，价值约410万新元；而主席Desmond Gay和首席运营官David Hia将各出售66万6446股股票，每部分价值约260万新元。

加码亚细安市场

A-Sonic预计，此举将使其亚细安销售额从3030万美元增至三倍，达到9400万美元，并将该地区占集团总营业额的比重从13.2%提升至32.1%。

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此举将把A-Sonic的网络从14个市场的28个城市，扩展到16个市场的34个城市——新增地点包括柬埔寨金边、越南海防，以及印度尼西亚的雅加达、泗水、中爪哇省三宝垄和巴淡岛。

Janet Tan指出，过去六个月，来自欧洲、北美以及亚细安内部的新老客户对东南亚贸易航线的销售咨询量激增。

A-Sonic表示，其从事半导体、制造业产业群、医疗保健和时尚服装行业的现有客户，要求该集团在亚细安地区担当一站式综合物流解决方案提供商，尤其是在越南或柬埔寨等国协助处理更复杂的清关程序。

Janet Tan补充说，此次收购也存在战略契合点：A-Sonic集团在空运代理方面实力更强，而JGL集团则在海运代理方面更具优势。

收购对JGL有何裨益？

曾任吉宝物流（Keppel Logistics）总裁的Desmond Gay告诉《商业时报》，JGL集团正寻求实现全球业务的多元化，并扩大其在本土附近地区的影响力，而此次交易正逢其时。

在JGL集团2025财年的预计收入构成中，超过四分之三来自海运代理，其次是纸张和林业产品贸易（占12%）、空运代理（占6%），以及陆路货运代理和仓储（占5%）。

该公司在六个东南亚国家设有12家分公司。

在2025财年，新加坡为该集团贡献了近一半的收入，其次是越南（占17%）、印度尼西亚（占11%）、柬埔寨和泰国（各占9%），以及马来西亚（占剩余的6%）。

Desmond Gay继续说道：“对我们来说，现在是寻求增长的绝佳时机，也是寻找合作伙伴为我们筹备中的一些利润丰厚的项目提供资金支持的良机。”

他告诉《商业时报》，JGL集团即将开展的项目之一，是在胡志明市一个占地约1万平方米的地块上，开发一个化学品罐区。他表示，该设施一旦建成，将与当地现有的另外两个设施并存，并成为这座越南主要城市中同类规模最大的设施。

这位JGL Worldwide主席补充说：“我们想做的另一件事是，建立我们在欧洲和亚洲内部等其他贸易航线上的能力。但要做到这一点，我们需要设立自己的办事处，而不是依赖代理商。”

他指出，JGL Worldwide目前只在东南亚设有办事处，在中国、美国和欧洲则依赖代理商。而A-Sonic集团在澳大利亚、加拿大、中国、荷兰、英国和美国都设有办事处。

进行中的收购

A-Sonic拥有三大业务板块：航空、信息技术和物流。

在航空业务方面，该公司从事飞机发动机和零部件的买卖。在物流方面，它提供供应链管理服务和解决方案。

信息技术是该集团的一个新业务领域。7月1日，A-Sonic Aerospace通过一家全资子公司，收购了信息技术公司RES Malaysia 55%的股份。

当被问及是否会有更多收购时，Janet Tan回答说，这只是A-Sonic转型的开始，但根据经验，公司每年可能不会进行超过三项收购。

她补充说：“既然我们将在亚洲拥有更强的实力……我们在出口方面的产品也会更具竞争力，因此加强进口方面也至关重要。”但她也补充说明，公司不会排除在适当时机出现的机会。

与3DC Solutions的交易完成，须经A-Sonic Aerospace的股东批准。Janet Tan是该公司的最大股东，截至5月底，她持有约三分之二的已发行股份。

A-Sonic Aerospace于周一申请暂停交易，以待发布此项公告。该股股价持平于0.47新元。