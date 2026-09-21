中国-亚细安座谈会：东南亚在把握人工智能热潮方面占据独特优势

年轻的人口结构、不断扩大的基础设施和中立的立场，为亚细安在人工智能领域实现下一次飞跃创造了条件。

金融公司CGI副首席执行官Serena Yang（最左）表示：“在过去一年里，东南亚已吸引了超过550亿美元的承诺投资，用于人工智能基础设施……” 摄影：JEAN LOW，《商业时报》

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【新加坡】在周一（9月21日）举行的2026年中国-亚细安商界领袖峰会上，与会嘉宾表示，东南亚在地缘政治和人口结构方面占据独特优势，将从人工智能的增长中获益。

庞大的年轻人口和巨大的增长潜力也是其中的关键因素。

在一场题为“亚细安的人工智能机遇——从基础设施到智能应用”的圆桌会议上，与会嘉宾将人工智能视为该区域的下一个增长前沿。

峰会组织者、金融公司CGI的副首席执行官Serena Yang说：“在过去一年里，东南亚已吸引了超过550亿美元的承诺投资，用于人工智能基础设施……柔佛州的数据中心容量在十二个月内翻了一番。”

Yang补充说，该地区人口接近7亿，平均年龄不到30岁。

商汤科技亚太区总裁Jeff Shi表示，亚细安处于一个独特的地位，可以在美国和中国这两个主要人工智能超级大国的人工智能技术之间进行选择。

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Shi说：“没有多少国家或地区能够自由地在两者之间做出选择……对本地市场而言，能够做出选择本身就是一个关键机遇。”他补充说，年轻的人口结构进一步放大了这一机遇。

人工智能生态系统的五个层面

在融资方面，大华银行 (UOB) 行业解决方案部电信、媒体和科技主管Terence Koh认为，该生态系统由五个层面组成：能源、芯片、基础设施、模型和应用。

Koh表示，能源是基本的组成部分，而该地区的芯片和数据中心正经历巨大的需求和增长，大华银行正“深度参与”其融资。

Koh说：“由于‘中国+1’战略，许多制造商正在进入亚细安。”他补充说，他们通常寻求结构性贸易融资，以从Nvidia和Broadcom购买芯片，来满足服务器的需求。

他表示，与此同时，模型和应用是一个不断增长的领域，大华银行正致力于吸引资金进入亚细安。

工业人工智能与行业部署

UniDT (Shanghai) 的首席执行官兼执行董事Maple Xu指出，亚细安的增长机遇来自于算力。

Xu说：“如今，算力中心的投资者非常关注算力的消耗，他们会整体考虑使用情况和解决方案。”

Xu指出，工业人工智能也将是一个巨大的潜在市场，尤其是在作为全球制造业产业群中心的亚细安。

她说：“中国可以专注于正在开发中的工业人工智能基础模型的基础部分，而亚细安则可以专注于应用和解决方案场景。”

在自动驾驶汽车和机器人领域，该领域的关键参与者之一、Neolix的联合创始人兼首席财务官Chris Li指出了支持性监管环境对人工智能采纳的重要性。

Li说：“监管越支持……初创公司和应用涌现的速度就越快。”他举例说，新加坡最近已批准Neolix部署其自动驾驶汽车，用于邮件递送和物流。

与此同时，在投资方面，人工智能机构投资研究平台LinqAlpha的亚细安/香港市场进入与战略负责人Frank Ip指出，与纽约或伦敦相比，亚细安的投资者工具不足。在亚细安，一位投资组合经理或分析师通常要用比西方同行更小的团队来覆盖更多的公司。

他补充说，亚细安不是一个单一的市场，它由许多不同的市场组成，这些市场语言不同，规则各异。

Ip说：“我们的核心信念是，优势不再在于模型，而在于系统。谁能用当地语言覆盖那些本地公司，谁就掌握了区域智能层。”

把握亚细安的人工智能浪潮

为了保持这一势头，与会嘉宾敦促区域领导人开放数据边界、欢迎国际人才并深化各利益相关者之间的合作。

Shi表示，亚细安可以采取类似美国的方式来吸引国际人才。

与此同时，Li表示，亚洲国家可以建立一个跨境数据交换的多边框架，以加速框架内应用和模型的使用。

Koh强调，所有利益相关者都需要在时间、资源和思维方式上做出长期承诺。

Ip说：“要投资于人，而不仅仅是基础设施。如果你将资本与数据、人才和人工智能相结合，你就能赢得未来十年。”