Stripe全球产品负责人调任新加坡，旨在推动亚太地区业务增长

Abhinav Tiwari亦视此为参与新加坡稳定币支付发展的机遇

【新加坡】总部位于美国的支付与金融服务公司Stripe正在将其一个关键领导职位设在新加坡办公室，以推动其在亚太地区的业务和增长。

今年头五个月，Abhinav Tiwari一直往返于新加坡和西雅图之间。现在，他将常驻新加坡，以便更贴近Stripe在该地区的客户。

“贴近客户很有帮助。比如，我可以随时给客户打电话，而不用身处美国西海岸；我也可以与客户面对面交流，了解他们的最新情况，从而对我们的产品进行相应调整。”Tiwari在Stripe位于新加坡中央商务区的办公室接受《商业时报》（The Business Times）采访时说道。

他表示，Stripe认为亚洲，特别是东南亚，无论是在支付方式还是运营环境方面，都是一个最具复杂性的地区。

现年41岁的Tiwari于今年年初晋升为Stripe全球产品负责人。他补充说，他调任新加坡“既反映了该地区的增长，也预示了未来的发展潜力”。

Tiwari透露，例如，他与团队一直在和菲律宾最大的电子钱包GCash合作开发一款产品，预计将在6月底推出。他补充说，Stripe也是许多“成长期人工智能（AI）公司”的支付服务提供商，并提到Manus AI是其合作客户之一。近年来，新加坡也已成为人工智能初创公司进行区域或国际扩张的基地。

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Stripe的业务基础是提供可编程解决方案，帮助商户和开发者管理交易、账单和防范欺诈。

在亚洲，Tiwari表示他看到了进一步为亚洲市场开发Stripe多币种展示与结算功能，以及自适应定价产品的机会。这些解决方案都与跨境交易相关。

根据国际货币基金组织（International Monetary Fund）的一份报告，亚洲的跨境支付量预计将从2024年的128亿笔增至2032年的238亿笔。

Stripe由爱尔兰兄弟John和Patrick Collison于2010年在加利福尼亚州帕洛阿尔托创立。这家支付与金融服务公司目前每年处理超过1.9万亿美元的支付，已成为全球规模最大、价值最高的私营公司之一。

Stripe在美国和爱尔兰设有双总部，其新加坡办公室是区域运营和工程中心。该公司于2016年9月进入新加坡市场。Stripe在亚洲的客户如今包括瑞幸咖啡（Luckin Coffee）、Minimax和星和（StarHub）。

该公司表示，Tiwari常驻新加坡将带动其本地团队的扩张，但拒绝透露具体数字，仅表示扩张规模至少为两位数。

稳定币

Tiwari表示，除了推动Stripe在亚洲的增长外，Stripe也热衷于与政府合作，以促进稳定币在新加坡的使用。

稳定币是与某种资产（通常是法定货币）挂钩的数字货币，这意味着与比特币（Bitcoin）或以太坊（Ethereum）等数字货币相比，其价值波动性较小。

目前，稳定币市场中约98%由与美元挂钩的加密资产构成，但在东南亚，通过汇款渠道和企业财资管理，已经涌现出一些值得关注的应用案例。

通过区块链技术使用稳定币进行交易，可以提高处理速度，并降低与传统银行流程相关的费用。

Stripe已提供解决方案，允许用户接受稳定币支付并以美元进行结算。在新加坡，Stripe参与了“Project Bloom”项目。该项目由新加坡的中央银行——新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）发起，旨在扩展金融机构提供的结算能力。

“Project Bloom”项目旨在满足私营部门参与者对将代币化的银行负债和监管良好的稳定币用作结算资产日益增长的兴趣，其范围涵盖多币种、境内外支付以及批发业务用例。

参与“Project Bloom”项目的成员包括东南亚最大的银行DBS。与Stripe一样，这家新加坡银行也一直在开发围绕稳定币的相关产品。

在监管和推动稳定币使用方面，新加坡政府是该地区最为领先的政府之一。

“稳定币将彻底改变金融科技行业，”Tiwari说。“我们非常希望与新加坡政府合作，而且我认为，重要的是，这不应仅仅局限于美国，也应该成为本地企业可以利用的工具。”