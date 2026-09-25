副总理颜金勇：打造“更强大的亚细安”应是新中共同的优先事项

数字与绿色经济被视为双边及区域合作领域

【新加坡】副总理Gan Kim Yong于周五（9月25日）表示，新加坡和中国可以携手加强东南亚的发展，其中数字化和绿色经济被确定为双边合作的关键领域。

兼任贸易及工业部长的副总理Gan Kim Yong说：“新加坡和中国几十年来通过互利合作建立了信任。我们现在应该借助这份信任，在新加坡和整个亚细安建设能力。”

中国是新加坡最大的贸易伙伴之一，他也再次强调了新中两国之间现有的合作渠道。

副总理Gan Kim Yong观察到，互联互通和开放性“一直是亚洲强大的增长动力”。但他指出，随着地缘政治竞争使开放性变得紧张，以及企业和员工担心被抛在后面，各经济体面临着转向内向和保护主义的风险。

“我们必须让开放性更好地为企业和人民服务……韧性要求我们在国内建立更强的能力，同时拓展我们的海外联系。”

双边伙伴关系

他指出，新加坡和中国之间的双边协议为企业提供了更多确定性，两国在产业和互联互通项目方面拥有充满活力的往绩。

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副总理Gan Kim Yong在“慧眼中国环球论坛”上对与会者表示：“中国正在追求创新和产业升级，而新加坡则在优化自身的经济战略并开发新的增长源。”该年度论坛由与政府关联的非营利组织“通商中国”主办。

“我们可以结合我们互补的优势，共同抓住新兴机遇。”

他将人工智能列为这样一个可以合作的领域。例如，新中数字政策对话提供了一个就人工智能治理分享观点的平台，而企业和研究机构则可以就人工智能的商业应用展开合作。

此外，新加坡也已经在市级、省级和国家级层面签署了建立绿色和数字航运走廊的协议。

副总理Gan Kim Yong说：“中国拥有深厚的技术和制造能力，而新加坡则在金融、互联互通和项目实施等领域具有优势。”

区域增长

副总理Gan Kim Yong呼吁将新中合作的成果延伸至整个东南亚。他指出，更大的区域繁荣将提振商业，并表示：“一个更强大、更具韧性的亚细安应成为新加坡和中国的共同优先事项。”

他强调，产业升级不能仅通过贸易和投资实现，还应包括让本地企业和员工参与到能力建设中。

副总理Gan Kim Yong提及作为亚细安-中国自由贸易区升级版一部分的数字与绿色经济以及供应链互联互通承诺，并表示这些承诺应为企业和员工转化为实际机遇。

他说：“目标不是让每个经济体都做完全相同的事情，而是让整个地区的企业在价值链中建立具竞争力的利基市场，让员工看到进步的途径。这样，区域一体化才能变得更具现实意义和韧性。”

他补充说，新加坡在2027年接任亚细安轮值主席国时，将致力于深化亚细安内部的整合。他详细阐述道：“我们希望看到一个对世界保持开放、并拥有能力、联系和能动性来塑造自身未来的亚细安。”