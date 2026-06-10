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STT GDC扩建雅加达数据中心园区，以满足印尼日益增长的人工智能需求

此举旨在推进该国一项超过360兆瓦 (MW) 的发展计划，以建设具备人工智能就绪能力的可持续IT容量

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Wed, Jun 10, 2026 · 08:05 PM
    • STT Jakarta 2和3的效果图。STT Jakarta 3的设计旨在达到符合公认绿色融资框架的能效基准。
    • STT Jakarta 2和3的效果图。STT Jakarta 3的设计旨在达到符合公认绿色融资框架的能效基准。 照片来源：STT GDC

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    [新加坡] 数据中心供应商ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) 于周三（6月10日）宣布，将扩建其雅加达数据中心园区，以满足印尼日益增长的云服务、人工智能 (AI) 和数码基础设施需求。

    该集团表示，在此次扩建计划下，STT Jakarta 2数据中心将投入运营，STT Jakarta 3中心将竣工；此外，STT Jakarta 5和STT Jakarta 6的建设也将启动。

    这家总部位于新加坡的公司在一份声明中表示，STT Jakarta 2已开始运营，IT负载能力为24兆瓦 (MW)；在下一阶段的开发中，STT Jakarta 5和STT Jakarta 6将为园区提供支持，每个中心的IT负载能力均为40兆瓦。

    STT Jakarta 3的设计旨在达到多项基准，例如有针对性地提高能源效率，以及使用全球变暖潜能值较低的冷却系统，以符合公认的绿色融资框架。

    长期发展计划

    此次扩建旨在推进印尼一项超过360兆瓦 (MW) 的长期发展计划，以建设“具备人工智能就绪能力的可持续IT容量”。

    印尼投资协调委员会董事 Saribua Siahaan 表示：“在印尼，数据中心的发展潜力巨大，这得益于数码转型的快速步伐，以及对可靠、安全的信息技术基础设施日益增长的需求。”

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    该项目由一个现场高压变电站提供支持，以提高电力可靠性并缩短从发电到IT负载的路径，从而使该园区能够为超大规模和企业级客户提供可扩展、电力有保障的基础设施。

    该公司（最近被全球投资公司 KKR 和 Singtel 牵头的财团收购）表示，该变电站将通过减少传输损耗和提高园区供电质量，来提升场地的整体能源性能。

    印尼是东南亚增长最快的数码市场之一，其云服务采用率不断上升，人工智能发展加速，对本地托管数码基础设施的需求也日益增长。

    预计到2026年，该国的数码经济规模将达到1300亿美元，而人工智能将成为推动生产力、创新和竞争力增长的关键引擎。该国的数据中心容量预计到2030年将达到约2.7吉瓦 (GW)。

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