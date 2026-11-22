Anthropic的上市表明美国投资者愿意支持它。亚洲投资者的优先考量则有所不同。

美国市场展现出的信心，是否会使东南亚地区的人工智能初创公司更容易筹集资金？ NYT

这被宣传为一次首次公开募股（IPO），但对许多科技界人士而言，这更是对人工智能（AI）的一次全民公投。 令整个行业松了一口气的是，Anthropic成功完成了史上规模最大的IPO，募集了813亿美元。鉴于纳斯达克正处于科技股抛售潮之中，许多人曾认为这一壮举不可能实现。 虽然当晚开局强劲，Anthropic的股价一度飙升至115美元，但抛售潮带来的下行压力最终还是显现出来。该公司当晚收盘价为97.2美元，仍高于其83美元的发行价。

这是一个成功的首日交易，即便它也表明投资者对人工智能支出和回报的担忧并未消失。许多人曾希望强劲的上市首秀能为市场带回信心；然而，他们得到的却是喜忧参半的信号。

但我好奇的是，这个“好消息”将如何传到东南亚。美国市场展现出的信心，是否会使该地区的人工智能初创公司更容易筹集资金？

我对于这次IPO能带来多大改变持怀疑态度。Anthropic的上市表明，美国投资者愿意以非凡的规模支持该公司，但亚洲投资者的优先考量则有所不同。对他们而言，能否接触到付费客户和实现可行的退出渠道更为重要。

不过，也有一些理由让人保持乐观。

Antler的联合创始人兼亚洲管理合伙人Jussi Salovaara预计，Anthropic的成功将有助于投资基金重返该地区。

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他说：“如此规模的上市会将资金重新交到投资者手中，其中也包括亚洲的投资者。我们预计资本将回流到亚洲的风险投资基金（VC），这意味着亚洲初创公司将有更多机会。”

Salovaara预计这些资金将来自对Anthropic的早期投资。例如，新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC)在二月份共同领投了Anthropic 300亿美元的融资轮，此前它已参与了更早的一轮投资，该轮投资者还包括家族办公室和其他利益相关者。这些投资的回报很可能会被再投资于新的基金，然后用于资助更多初创公司。

但不利的一面是，这些回报不会在上市当天就兑现。Anthropic上市的首次发行主要由新股构成，所得收益直接归公司所有。现有股东在出售股票的时间上也面临限制。

尽管如此，新加坡政府投资公司打算在Anthropic上市后继续对其进行投资。

Salovaara建议东南亚的创始人们在此期间保持资本效率。

并非所有人都认为该地区将从这次上市中受益。

总部位于新加坡的人工智能音乐初创公司Wubble的联合创始人兼首席执行官Anand Roy称，Anthropic的上市是“金融领域一个重要的游戏规则改变者”。但他怀疑这是否会“有意义地改善区域融资环境”，因为即使投资者有资金可以部署，东南亚仍需证明自己是一个值得投资的好选择。

他指出，该地区缺乏知名或稳定的退出选择也是一个问题。

美国金融科技公司Circle的亚太区副总裁Vidit Agrawal预计，返还给Anthropic投资者的资本大部分将流向美国和其他西方市场的初创公司。

他补充说，这并不会改善东南亚的客户问题。许多愿意为人工智能付费的企业——或者做出这些采购决策的人——仍然在美国，这意味着东南亚的风险投资公司必须有能力帮助本地初创公司接触到美国客户。

一些创始人认为，一家美国公司在美国股市的成功上市只会吸引更多投资者的注意力流向美国。印尼人工智能初创公司Mimin的联合创始人Joseph Simbar担心，投资者关注东南亚的动力将会减弱，并补充说，这可能会加速本地创始人迁往美国创业和融资的趋势。

另一些人则认为，这次IPO仍可能对东南亚的企业产生直接影响，但方式有所不同。总部位于新加坡的Pints AI公司的联合创始人兼首席执行官Partha Rao预计，公开市场的审视将给Anthropic的财务表现带来更大压力。

他说：“我认为我们应该预料到其定价和条款将会上调。”

他预计Claude的免费套餐和使用限制将会发生变化，API定价也可能调整。Rao还预计，企业将更密切地审视其对单一模型提供商的依赖性。

Anthropic的IPO文件为这种担忧提供了一些背景。在2026年的前九个月，公司收入达到332亿美元，而其运营亏损从去年同期的52亿美元收窄至13亿美元。投资者将推动这一趋势继续下去。

这或许并不容易，因为尽管Anthropic的业务在增长，其计算费用仍然相当可观。该公司还警告说，在相关收入到来之前，让新的计算能力上线可能会给利润率带来压力。

这可能为该地区的数据中心和新型云服务商（neoclouds）带来意想不到的好处。美国新的芯片限制已经引发了对东南亚人工智能雄心的质疑，但Anthropic的上市及其相关的增长预期可能有助于维持该地区对计算能力的需求。

纳斯达克上市的新型云服务商Axe Compute的首席执行官Chris Miglino则有不同看法。他告诉我的同事Pranav，虽然Anthropic的强劲首秀可能会改善市场情绪，但贷款方仍将关注客户合同、电力接入以及项目能否利用其建设的容量。

更糟糕的是，他预计，股价走弱可能会加剧审查或提高借贷成本，尤其是对于那些没有确定客户的项目。

Miglino认为，数据中心的建设仍将取决于已确认的需求、可用的电力以及将容量上线的经济效益。他指出：“在亚洲，这些本地条件比一只股票的首日交易表现更为重要。” TECH IN ASIA