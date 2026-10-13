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天堂里的烦恼：巴厘岛燃料短缺，加油站大排长龙

分销问题和高涨的需求导致燃料短缺，威胁着该省的旅游经济

Elisa Valenta

Elisa Valenta

Published Tue, Oct 13, 2026 · 07:18 PM
    • 摩托车和汽车的长队涌上巴厘岛的公共道路，扰乱了交通，一些驾驶者在燃料耗尽后不得不推车前行。
    • 摩托车和汽车的长队涌上巴厘岛的公共道路，扰乱了交通，一些驾驶者在燃料耗尽后不得不推车前行。 图片来源：EPA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [巴厘岛] 分销瓶颈和需求激增已在巴厘岛全境引发严重的燃料短缺，导致居民和游客在加油站排队长达数小时，也让这个印尼度假岛屿的旅游经济陷入混乱。

    在沙努尔经营餐饮生意的居民 Christine Nababan 花了近三个小时在加油站排队为她的摩托车加油，这打乱了她在岛上运送食物的工作。

    她告诉《商业时报》：“我花了将近三个小时排队才加上油。这让人筋疲力尽，也令人沮丧，尤其是当你需要靠摩托车去工作时。”

    据当地媒体报道，此次供应中断始于周日（10月11日），登巴萨、巴东以及伍拉·赖国际机场附近的加油站均受到影响。通往机场的图班路也出现了交通拥堵。

    摩托车和汽车的长队涌上公共道路，扰乱了交通，而一些驾驶者在燃料耗尽后不得不推车前行。

    潜水运营商 Komang Agus 周二从机场接上一位外国客人后，在加油站被困了近两个小时，这使他们后续前往珀尼达岛的船班面临风险。

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    他说：“让我的客人在加油站等了近两个小时，还可能错过接驳船，我感到很过意不去。”

    燃料短缺还推高了路边非正规燃油销售点的价格，增加了居民和企业的成本。

    需求激增

    据当地媒体称，巴厘岛的燃料分销中断据报是由印尼国家石油公司 (Pertamina) 的油轮抵达延迟所致。

    日报《Tribun Bali》报道，国有企业印尼国家石油公司的燃料分销子公司 Pertamina Patra Niaga 已经调整了配送计划。与此同时，在需求强劲的情况下，Sanggaran 和 Manggis 码头的油轮延误中断了对加油站的供应。

    与此同时，Pertamina Patra Niaga 将短缺归因于巴厘岛较高的燃料消耗量，该地区平均每天消耗约2200千升燃料。

    该公司在一份声明中表示，正在监测全岛的燃料库存和消耗情况，并在油轮抵达后加紧分销。声明补充道：“我们将继续根据各地区的库存水平和消耗情况，优化对加油站的配送。”

    据国家通讯社安塔拉 (Antara) 报道，尽管巴厘岛省长 Wayan Koster 一天前保证短缺已得到控制，但供应中断的情况在周二仍在持续。

    这次短缺可能会扰乱游客的出行，并影响到依赖环岛运送游客的司机、导游和小型企业。

    今年上半年，巴厘岛接待了约500万外国游客，这凸显了该岛旅游业对稳定燃料供应的严重依赖。

    印尼国家统计局的数据显示，该省在2025年创造了约107亿美元的旅游相关外汇收入，约占印尼旅游外汇总收入的55%。

    摩托车、汽车和私人司机是巴厘岛旅游经济的支柱，他们将游客连接到主要度假区以外的目的地。

    燃料短缺也导致电动摩托车租赁需求激增，为一些游客在加油站燃料短缺时提供了替代选择。

    电动摩托车租赁运营商 Cyntia Jasmine 表示，每日的咨询量已从通常每周一两次跃升至十几次，客户兴趣主要来自塔巴南、库塔和乌布等地区。

    她说，需求的增长从周一开始，促使她将日租金从15万印尼盾提高到19万5000印尼盾（约合10.90美元），并设置了三天起租的最低预订要求，因为需求已超出正常水平。

    能源安全面临考验

    此次最新的供应中断发生之际，正值石油净进口国印尼在动荡的国际市场中寻求维护其能源安全。

    在南苏拉威西省的望加锡，当地媒体也报道了燃料短缺问题，导致加油站外排起长龙。

    能源政策智库“必要服务改革研究所” (Institute for Essential Services Reform) 的首席执行官 Fabby Tumiwa 表示，中东冲突背景下的油价上涨增加了燃料采购和分销成本，给印尼国家石油公司的现金流带来了进一步的压力。

    他指出：“反复出现的燃料短缺不仅仅是分销问题”，并补充说，这个问题需要“立即关注”。

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