美国总统告诉东南亚领导人，华盛顿仍是其坚定的合作伙伴

美国总统Donald Trump表示，数百年来，美国一直在东南亚地区从事贸易、商业和外交活动。 照片：路透社

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（马尼拉讯）美国总统Donald Trump周二（11月17日）向东南亚领导人保证，美国仍是其坚定的合作伙伴，他甚至开玩笑说，如果他的团队未能及时为各位领导人提供帮助，他将解雇他们。

他说：“我们百分之百支持我们的合作伙伴和盟友。当出现问题时……给我打电话。我会亲自接听。”

总统将这一承诺具体阐述为提供美国贸易、能源、技术和国防设备的渠道。

在马尼拉举行的第49届亚细安峰会闭幕后，Trump在美国-亚细安特别峰会上发表讲话。他形容美国是“一个真正意义上的太平洋国家”，并表示数百年来，美国一直在东南亚地区从事贸易、商业和外交活动。

他说：“美国坚定致力于我们众多朋友和合作伙伴的成功、主权和繁荣。我们永远和你们在一起。”

Trump抵达马尼拉展开旋风式外交访问，其中包括与印度、日本和澳大利亚的四方会谈，与泰国的双边贸易讨论，以及亚细安特别峰会。

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他在菲律宾首都的停留时间不足24小时，之后将于周三和周四前往中国深圳，出席亚太经济合作组织峰会。

在亚细安会议的演讲中，他特地提到了柬埔寨和泰国之间的《吉隆坡和平协议》。他表示，该协议是他与马来西亚首相Anwar Ibrahim在2025年于马来西亚举行的亚细安会议上促成的。

他说：“因此，无数流离失所的平民得以重返家园。我们仍致力于维持停火，并确保协议得到全面、忠实的执行。”

美国国务院表示，该协议于2025年10月签署，其中包括了关于边境观察员小组的安排。

今年4月，华盛顿还宣布了与印度尼西亚的国防合作合伙业务，涵盖联合特种部队训练和国防现代化。

比工业革命“更宏大”

总统敦促亚细安成员国开发关键矿物、稀土和磁铁，这些材料可用于电动汽车、半导体、风力涡轮机和先进防御系统。

他还推广了美国的能源出口，称美国已批准一条阿拉斯加液化天然气（LNG）管道，旨在增加对太平洋地区的运输量。

他说：“这个历史性的基础设施项目将非同凡响。它将为整个地区乃至全世界的国家降低能源成本，并增强能源安全。”

白宫此前曾宣布韩国将为阿拉斯加液化天然气项目投资540亿美元。然而，首尔方面坚称，其参与仍需经过商业可行性评估，且尚未做出最终投资承诺。

Trump还声称，自他重返白宫以来，约有22万亿美元的投资正流入美国。这一数字远高于白宫投资追踪系统报告的11.3万亿美元总额。

他还将人工智能作为未来美国与亚细安合作的核心领域。

他说：“超级智能将比工业革命更宏大”，并补充说，它可以“创造就业机会，解开科学和医学的奥秘，并保护我们的人民、我们的安全和我们的价值观”。

商业议程

Trump的演讲将华盛顿的支持保证与详细的商业议程相结合。他表示，美国已与马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚、日本和韩国达成了贸易协定。

就泰国而言，他和泰国首相Anutin Charnvirakul签署了一份联合声明，记录了双方关于互惠贸易协定的谈判已“实质性结束”。该协定尚未签署或生效。

然而，两国政府均表示，现在将通过内部程序为该协定的签署和生效做准备。

Trump补充说，泰国将取消对美国出口产品的关税，消除影响汽车、医疗设备、药品、乙醇和家禽的非关税壁垒，并额外购买价值约26亿美元的美国农产品。