“双向且一体化”：金融专业服务公司见证更多新印业务往来
随着企业在两国市场拓展业务，公司反映其业务委托范围更广、更复杂。
- 2025年，新加坡从印度尼西亚获得约9亿8100万新元的外国直接投资。 照片：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】当国内增长变得日益困难时，印度尼西亚船务公司Sinarmas LDA Maritime (简称SLM) 将目光投向了北方的新加坡，并带上了它的顾问公司。
公司首席执行官 Matthieu Lavoine 告诉《商业时报》（The Business Times），该公司准备斥资5000万美元至2亿美元进行收购，而新加坡是其主要目标。
这笔资金可用于一项大型收购或三到四项较小的交易。SLM今年已考察过两项潜在收购，但因估值比其准备支付的价格高出约25%而最终放弃。
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