华侨银行：印尼政府债券收益率接近8%，富裕投资者积极买入

该产品深受银行财富管理客户的欢迎，债券资产管理规模（AUM）同比增长12%

周二（11月3日），印尼10年期基准政府债券的收益率约为7.75%。 图片来源：BLOOMBERG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[雅加达] 印尼富裕投资者正寻求锁定接近8%的政府债券收益率。截至9月，印尼华侨银行 (OCBC Indonesia) 的债券资产管理规模（AUM）同比增长了12%。

印尼华侨银行财富管理咨询部主管 Diamond Stole 在周二（11月3日）的一次采访中表示，政府债券仍然是该行财富管理客户中最受欢迎的投资产品。

他是在雅加达威斯汀酒店 (The Westin Jakarta) 举行的一场客户2027年展望论坛的间隙，接受《商业时报》(The Business Times) 采访时发表上述言论的。

他表示：“他们现在可以锁定相当高的收益率。”

根据亚洲开发银行的数据，印尼10年期基准政府债券的收益率周二约为7.75%，自年初以来已上涨约156个基点。

虽然较高的债券收益率给投资者带来了机会，但债券价格与收益率成反向变动。如果收益率进一步上升，在到期前出售债券的投资者可能会面临亏损，而海外投资者则面临汇率风险。

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利率前景

为支撑印尼盾，印尼央行（BI）在5月至6月期间将其基准利率上调100个基点至5.75%，并此后一直保持稳定。该行还在10月份上调了隔夜存款利率，以支持货币稳定。

今年以来，印尼盾兑新加坡元和美元的汇率均已下跌约8%。其币值疲软，加上能源价格高企和全球利率预期的变化，共同推高了投资者对印尼政府债券的收益率要求。

华侨银行预计印尼央行将再次加息，尽管其首席经济学家 Selena Ling 表示，央行可以暂时观望。

她于周二在一场媒体发布会上表示：“我们仍预计印尼央行会加息一次，但我认为他们可能会暂时观望。短期内没有这么做的压力。”

该行还预计，美联储将在12月加息25个基点，随后将进入一个漫长的暂停期。

Ling 表示，金融市场在定价明年进一步加息方面可能过于激进，尤其是在能源价格回落且通胀开始放缓的情况下。

对印尼储户而言，未来存款利率的下降可能会使政府债券更具吸引力。

Stole 表示，他预计当利率开始下降时，会有更多投资者将资金从定期存款转移至政府债券，以锁定其投资的现有收益率。

更广泛的投资选择

对债券日益增长的需求，正值印尼财富管理客户日益接受数字化投资渠道之际。

在印尼华侨银行，截至9月，2026年的数字化债券交易额达到5.8万亿印尼盾（约合3.205亿美元），而2024年全年为2.9万亿印尼盾。

截至9月，数字化渠道占该行投资交易的62%，高于2024年的47%。其在总投资交易额中的占比也从11%上升至22%。

Stole 表示，该行观察到越来越多年轻投资者在寻求个性化建议以及便捷的数字化投资产品渠道。

除政府债券外，印尼富裕客户也在探索外币投资，包括以美元、新加坡元和日元计价的投资。

该行未提供其客户外币持有量的增长百分比数据，但 Stole 表示，现在判断离岸投资是否正在显著增加还“为时过早”。

他补充说，华侨银行也未观察到近期股市波动与客户投资组合配置变化之间存在明确关联，投资决策仍然以长期财务目标为导向。