当西方探索新领域时，东南亚正从太空回望地球

地球观测数据在贸易繁忙的走廊和群岛地区的应用“日益务实”

TeLEOS-1于2015年发射，是新加坡首颗商业地球观测卫星。通过这类卫星，企业可以获取以不同分辨率和光谱波段生成的各种地球观测数据。 图片来源：BT FILE

[新加坡] 当太空探索、月球任务、火箭发射以及史上最大规模的首次公开募股主导着西方太空竞赛的头条新闻时，东南亚正在离地球更近的地方——发现太空的价值。

专家告诉《商业时报》（The Business Times），在 Elon Musk 的 SpaceX 准备进行创纪录的750亿美元公开募股之际，东南亚私营部门对太空竞赛的参与，已日益与地球观测（Earth Observation, 简称EO）数据紧密相连，各组织可以利用这些数据做出决策。

预计公共和私营部门对此类数据的日益采用将为区域经济带来显著提振——德勤（Deloitte）估计，到2030年，地球观测行业可为该地区国内生产总值额外贡献1000亿美元。