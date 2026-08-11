谁是Destry Damayanti？即将领导印尼央行的首位女性

经济学家表示，这位资深经济学家的国际地位和丰富经验可能预示着政策的连续性

现年63岁的Destry Damayanti是一位资深的经济学家和央行官员，她的职业生涯横跨学术界、投资银行、政府和金融领域监管。 图片来源：路透社

[雅加达] 印度尼西亚已采取行动，以消除其央行领导层的不确定性。总统Prabowo Subianto已提名印度尼西亚银行（BI）高级副行长Destry Damayanti，负责这个区域最大经济体的货币政策。

她是接替上月突然辞职并震动市场的Perry Warjiyo的唯一候选人。自Perry Warjiyo离任以来，她一直担任代理行长，现在必须通过国会审查，才能正式执掌印尼央行。

若提名获确认，她将成为首位领导该央行的女性。关于这位即将接任印尼最重要政策职位之一的经济学家，以下是您需要了解的五件事。

1. Destry Damayanti是谁？

现年63岁的Destry是一位资深的经济学家和央行官员，她的职业生涯横跨学术界、投资银行、政府和金融领域监管。

她于1963年出生于雅加达，在印度尼西亚大学获得经济学学士学位，之后在美国康奈尔大学获得区域科学硕士学位。

她的职业生涯始于经济和研究领域，之后于2000年至2003年担任英国驻印尼大使的高级经济顾问。后来，她在2011年至2015年期间担任国有企业Mandiri Sekuritas和Bank Mandiri的首席经济学家。

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2015年至2019年，Destry曾是印度尼西亚存款保险公司的董事会成员。她于2019年被任命为印尼央行高级副行长，并于2024年连任。

2. Prabowo的首选

周一（8月10日），Prabowo正式向国会提交了Destry的提名，作为领导印尼央行的唯一候选人。法律允许总统为该职位最多提交三个人选。

自Warjiyo离任以来，关于潜在继任者的猜测一直在流传，财政部长Purbaya Yudhi Sadewa也是被提及的人选之一。

根据印尼法律，行长由总统提名，国会进行评估并予以批准。

国务秘书Prasetyo Hadi表示，Destry的提名仍需国会批准，资格与适当性测试将于8月13日进行，全体投票预计在8月14日举行。

在政府宣布Destry为领导印尼央行的唯一提名人后，印尼盾兑美元汇率上涨0.75%，至1美元兑17,750印尼盾。 图片来源：路透社

3. 市场反应如何？

周一，在政府宣布Destry为唯一提名人后，印尼盾兑美元汇率上涨0.75%，至1美元兑17,750印尼盾。

这是印尼盾一个月来的最高水平，表明市场欢迎一位长期且熟悉的面孔来掌管央行。

分析人士表示，在充满不确定性的时期，这一选择缓解了一些担忧。她为许多国际利益相关者所熟知和尊重，她的上任也预示着Warjiyo政策的某种延续性。

Permata Bank首席经济学家Josua Pardede表示，选择Destry可以提供一些保障，因为她是印尼央行内部的知名人物，并且自担任高级副行长以来一直与Warjiyo密切合作。

Destry还带来了应对新冠疫情经济影响的经验。当时，印尼央行与政府密切合作，采取措施缓冲经济冲击并稳定金融市场。

她曾是参与讨论“负担分摊”以及央行在支持政府疫情应对措施同时保持其独立性方面所扮演角色的印尼央行官员之一。

4. Destry面临的挑战是什么？

Warjiyo于7月27日意外辞职，政府称其原因为个人原因。此事发生之际，投资者对央行独立性的担忧日益加剧。

今年以来，印尼盾承受了巨大压力，兑美元汇率贬值超过7%，一度跌破1美元兑18,000印尼盾的水平。

油价上涨以及对美联储加息的预期，加剧了印尼等新兴市场和能源进口国面临的压力。

Citigroup经济学家Helmi Arman表示，Destry面临的挑战将是在维护央行机构信誉的同时，改善印尼央行与政府之间的协调。

Arman在一份报告中写道：“我们预计印尼央行未来与政府的沟通将得到改善。然而，机构信誉所处的更广泛环境仍然是动态变化的。”

在Prabowo设定将经济增长提升至8%的宏伟目标之际，印尼央行在支持经济加速增长、同时维持货币和金融稳定方面处于核心地位。 图片来源：路透社

5. 印度尼西亚银行的下一步是什么？

在今年三次加息累计100个基点后，所有人的目光都聚焦在印尼央行的下一步行动上。分析人士表示，Destry的当务之急将包括支撑印尼盾、抑制通货膨胀，并确保货币政策能有效传导至更广泛的经济体中。

Trimegah Sekuritas首席经济学家Fakhrul Fulvian表示，市场日益将目光投向政策利率变化之外，更加关注央行更广泛的政策组合如何影响流动性、金融状况和整体经济。

他表示：“清晰且一致的沟通具有重要的经济价值。市场不仅需要稳健的政策决策，还需要清楚地了解这些决策背后的原因，不同政策工具如何协同作用，以及政策的未来走向。”

Prabowo设定了将经济增长提升至8%的宏伟目标，这使得印尼央行在支持经济加速增长、同时维持货币和金融稳定方面处于核心地位。