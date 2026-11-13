燃油成本高昂 亚太航空公司呼吁政府提供支持

该区域性航空组织亦呼吁各方努力促进可持续燃料供应、保障旅客权益及加强客舱安全

亚太航空公司协会总干事Wong Hong于周五（11月13日）在吉隆坡出席该组织的总裁大会。 图片来源：亚太航空公司协会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【吉隆坡讯】亚太航空公司协会（AAPA）敦促区域内各国政府为航空公司提供支持，因为高企的航空燃油价格已开始对该行业造成冲击。

该组织还呼吁加强合作，以解决可持续航空燃料短缺以及客舱安全相关的问题，例如锂电池起火和不守规矩的旅客。

AAPA总干事Wong Hong表示：“（在过去一年里）亚太地区航空公司的运营环境已发生显著变化。燃油价格的急剧上涨，加上其他成本压力和运营上的不确定性，共同营造了一个更具挑战性的环境。”

该行业组织的17家成员航空公司于周五（11月13日）在吉隆坡举行的年度总裁大会上，就这些问题通过了决议。

针对高昂的燃油价格，AAPA要求各国政府为面临燃油价格急剧上涨和日益增多的运营障碍的航空公司提供及时、实际的支持。

Wong补充道：“各国政府必须认识到这些压力，并与行业进行建设性合作，以提供支持，从而保障该地区航空运输的长期生存能力。”

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提高可持续性和安全性

在运营成本相关支持方面，Wong表示具体措施将因市场和航空公司而异：“我敦促各国政府与各自的本土航空公司接洽，为它们寻找解决方案或更好的答案……（这些方案）对于不同的航空公司可能大相径庭，这取决于市场状况以及紧迫程度。”

2026年的伊朗冲突在近几个月将航空燃油价格推高至近每桶200美元，而在二月份战争爆发前，价格约为100美元或更低。

许多航空公司已通过提高票价和燃油附加费的方式，将增加的成本转嫁给消费者。

国际航空旅行协会的预测显示，2026年航空公司的净利润率将降至2%，为十多年来最差的表现。

AAPA的月度数据显示，该地区的客运量已显疲软，2026年4月至8月的客运总量下降便证明了这一点。

该协会还呼吁各国政府牵头发展可持续航空燃料的供应；并为此列出了八项可指导国家和区域政策规划的关键原则。

除其他事项外，这些原则倡导制定清晰、长期的政策，并鼓励竞争和技术中立的方法，这需以实际的温室气体减排量和明确的认证指南为基础。

可持续航空燃料是航空业实现2050年净零脱碳计划的关键所在。

该行业组织还建议在各地区推行更标准化的旅客权益。这包括在保护旅客和维持行业竞争力之间找到平衡，并在发生航班中断时为旅客提供适当的照料。

在客舱安全方面，AAPA注意到近期机上事件有所增加，包括锂电池冒烟或起火、不守规矩的旅客、医疗紧急情况和疏散等。

该组织表示，AAPA通过的这些决议为航空公司、政府和监管机构制定了一个切实的共同议程。

Wong表示：“这些决议表明了亚太地区航空公司打算如何建立一个可持续、安全、有保障且富有韧性的航空业。”