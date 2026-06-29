波罗的海交易所航运市场洞察

本周油轮与干散货市场综述 (2026年6月26日)

好望角型船

市场经历了艰难的一周，早期谨慎的乐观情绪很快被两大洋市场的普遍疲软所取代。本周开盘时，市场基本面相对平衡，延续了上周五的强劲收官势头，这得益于大西洋市场南巴西和西非业务的坚挺，以及太平洋市场矿商的稳定参与。

然而，这种韧性被证明是短暂的，因为市场情绪恶化，货运量减少，可用运力持续增加。在太平洋市场，主要矿商的持续存在不足以支撑运价。尽管有两个C5航线的矿商在大多数交易日保持活跃，但他们日益谨慎的态度和较低的成交水平凸显了市场的紧迫性不足，运价在周末时从11.65美元滑落至10.20美元。

大西洋市场最初提供了一些支撑，南巴西和西非的询盘支撑了C3航线的水平。然而，随着货运清单的减少和空放船数量的增加，市场很快逆转，给市场带来了新的压力，C3航线的运价从32.50美元跌至28.00美元。

尽管北大西洋市场在跨大西洋和前程货运询盘的支撑下保持了相对较强的韧性，但活动量太有限，无法改变整体的负面趋势。总体而言，BCI 182 5TC指数从36,946美元降至33,014美元，使市场在周末时处于明显的守势。

巴拿马型/卡姆萨尔型船

本周市场开局试探性，由于大西洋市场情绪好坏参半以及太平洋市场疲软，P5TC指数小幅下行。随着本周的推进，大西洋市场的活动有所改善，值得注意的是，周二一艘82,000载重吨的船只以32,000美元的价格成交了一批从南美东海岸出发的跨大西洋货物，而本周晚些时候一艘类似的船只则达到了34,000美元。

前程货业务也呈现类似轨迹，一艘在印度空船的83,000载重吨船只早期以20,000美元成交，到周末时一艘82,000载重吨船只的成交价升至21,000美元。市场情绪的走强受到北欧大陆地区运力收紧以及跨大西洋和前程货运业务量增加的推动，这帮助P5TC指数在本周内逐步走高。在太平洋市场，早期的疲软态势趋于稳定，有迹象表明市场已接近底部，船东们抵制更低的运价。

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一艘在韩国空船的75,000载重吨船只，以12,900美元的价格成交了一笔澳大利亚往返航次。另一艘在中国空船的80,000载重吨船只，以14,250美元的价格成交了一笔从澳大利亚到新加坡-日本的航次。期租活动放缓，一艘在远东空船的78,000载重吨船只以15,750美元的价格签订了一年期租约。

超大灵便型/大灵便型船

对该船型而言，这是相当平淡的一周。尽管大西洋市场仍然是两大洋中较强劲的，但来自美国墨西哥湾的活动在周末时有所减少。经纪人称，南大西洋市场更具韧性，但实际的成交信息很少。从欧洲大陆出发，一艘63,000载重吨的船只以23,000美元的合理价格成交了一笔到东地中海的废钢运输业务。亚洲市场面临下行压力，来自南方的煤炭询盘依然缓慢。

尽管如此，一些人认为需求仍然存在于更北的地区。一艘在菲律宾空船的57,000载重吨船只，以18,000美元的价格成交了一笔经由华南地区运输熟料、在孟加拉国还船的业务。此外，一艘63,000载重吨的船只，以18,500美元的价格成交了一笔以华北地区交船的北太平洋往返航次。回程货业务相对缓慢，据闻一艘大灵便型船以21,500美元的价格成交了一笔从中国交船、经亚丁湾到地中海的航次。期租需求缓慢，一艘在印度空船的63,000载重吨船只，以21,000美元的价格签订了短期租约。

灵便型船

本周灵便型船市场保持稳定至坚挺的基调，整体情绪受到南大西洋和美国墨西哥湾持续强劲的支撑，这两个地区的运力紧张和持续的需求使运价保持坚挺。据报，一艘38,000载重吨的船只，以24,000美元的价格成交了一笔从Fazendinha到欧洲大陆的航次。

欧洲大陆和地中海市场在新活动有限的情况下基本保持稳定，但废钢需求提供了一些支撑。据报，一艘31,000载重吨的船只，以17,000美元的价格成交了一笔从利物浦到Jorf Lasfar的废钢运输业务。亚洲市场整体平衡但较为平静，活动有限，部分钢铁需求支撑了市场情绪的稳定。据报，一艘于6月25/26日在高雄空船的30,000载重吨船只，以17,000美元的价格成交了一笔到印度西海岸、在槟城还船的航次。

成品油轮

LR2

TC1（75千吨中东湾/日本）航线指数本周上涨18.88点，至WS509.44。

西行航线运费本周也有所上涨，TC20（90千吨中东湾/英国-欧洲大陆）航线指数从938万美元升至993万美元。

TC15（80千吨地中海/东方）航线指数本周小幅下跌3.7万美元至432万美元，按波交所标准往返航程计算，其等价期租租金(TCE)略高于20,300美元/天。

LR1

TC5（55千吨中东湾/日本）航线指数本周同样上涨，增加18.75点至WS528.13。

西行航线TC8（65千吨中东湾/英国-欧洲大陆）指数下跌21,385美元，至826万美元。

MR

TC17（35千吨中东湾/东非）航线指数从WS542.14上涨至周中的WS554.22，之后在撰写本文时回落至WS540。

在英国-欧洲大陆地区，MR型油轮运费本周再次下降。TC2（37千吨ARA/美国大西洋沿岸）航线指数下跌11.25点，目前报WS125.31，波交所往返航程的TCE为4,355美元/天。

在美国墨西哥湾，MR型油轮运费水平本周持续下行。TC14（38千吨美国墨西哥湾/英国-欧洲大陆）航线指数下跌12.86点至WS137.14。该航线波交所往返航程的TCE目前为7,673美元/天。加勒比航线TC21（38千吨美国墨西哥湾/加勒比）本周下跌32,143美元至553,571美元，相应的TCE按波交所标准计算降至目前的10,700美元/天。

MR大西洋三角航线篮子TCE从20,244美元/天降至16,836美元/天。

Handymax

在地中海，Handymax型油轮运价本周似乎已触底，TC6（30千吨地中海内）航线指数持平于WS170，折合波交所往返航程TCE为14,378美元/天。

TC23（30千吨英国-欧洲大陆内）航线指数下跌16.94点，目前报WS187.5，折合波交所往返航程TCE为15,229美元/天。

超大型油轮 (VLCC)

本周，TD3C航线（27万吨中东湾至中国）的专家组评估值大幅下跌，指数下降33%至WS318.89，相当于标准波交所VLCC的每日往返TCE接近313,000美元。TD34（阿曼湾/中国）航线在周末的评估值为WS220，较上周五下跌24点。

在大西洋市场，TD15航线（26万吨西非至中国）的运价本周小幅下跌，从WS193.75降至WS188.44，往返航程TCE为165,289美元，而TD22航线（美国墨西哥湾至中国）的运价上涨238,889美元至21,361,111美元，每日往返TCE略高于146,600美元。

苏伊士型油轮

在苏伊士型油轮领域，TD20航线（13万吨尼日利亚/英国-欧洲大陆）的运价上涨约56点至WS238.61，折合每日往返TCE为115,400美元。TD27航线（13万吨圭亚那至英国-欧洲大陆）也从WS168上涨至WS234，每日往返TCE略高于114,000美元。波交所的TD33航线（14.5万吨美国墨西哥湾/英国-欧洲大陆），攀升54点至WS198的水平。

在黑海，TD6航线（13.5万吨CPC/奥古斯塔）的运价坚挺至WS266，每日TCE为169,700美元。

阿芙拉型油轮

在北海，TD7航线（8万吨英国-欧洲大陆内）的运价小幅上涨5点至WS145水平，给予基于Hound Point至Wilhelmshaven的每日往返TCE接近47,400美元。

在地中海，TD19航线（8万吨地中海内）的运价再下跌33.28点至WS153.5，基于Ceyhan至Lavera的航程，每日往返TCE略高于33,240美元。

在大西洋两岸，本周市场走强。TD26航线（7万吨墨西哥东海岸/美国墨西哥湾）从WS174.72上涨至WS193.06水平，给予每日往返TCE约为41,300美元。TD9航线（7万吨Covenas/美国墨西哥湾）从WS169攀升至WS191（折合每日往返TCE略高于42,100美元）。

跨大西洋航线TD25（7万吨美国墨西哥湾/英国-欧洲大陆）上涨28.33点，将指数推高至WS191.94，给予基于休斯顿/鹿特丹的往返TCE略高于40,513美元/天。

温哥华出口方面，TD28航线（8万吨原油从温哥华至中国）基本持平，本周末上涨8万美元至313万美元（往返TCE约为47,300美元/天），而TD29航线（8万吨原油从温哥华至美国西海岸外的太平洋区域减载点）上涨4.5点至WS230.5。

液化天然气 (LNG)

液化天然气（LNG）市场面临更大的下行压力，多数航线运价呈下降趋势。随着全球价格走软和东西方套利窗口基本关闭，航运费率承受了压力。在BLNG1（澳大利亚-日本）航线上，运价周环比下降5,200美元，收于75,000美元/天。

太平洋市场本周持续稳定下滑。BLNG2（美国墨西哥湾-欧洲大陆）航线逆势而行，小幅上涨1,600美元，收于90,100美元/天。运价虽有波动，但最终在周末找到支撑，显示出一定的韧性。同样，BLNG3（美国墨西哥湾-日本）航线周环比下跌1,800美元，收于99,200美元/天。

运价在周中承压后趋于稳定。在期租市场，所有期限的租船情绪均有所减弱。六个月期租金下跌1,600美元至每天99,800美元，而一年期租金下跌2,400美元至77,633美元/天。更长期的三年期租金也下降了1,300美元至78,900美元/天。

液化石油气 (LPG)

液化石油气（LPG）市场本周持续承压，活动低迷。尽管可用运力清单相对紧张，但疲软的套利空间继续限制询盘和成交，对市场情绪和运费水平构成压力。

在BLPG1（拉斯塔努拉-千叶）航线上，运价收于211.25美元，TCE收益收于205,504美元/天。BLPG2（休斯顿-法拉盛）航线周环比下跌14.75美元，收于90.25美元，TCE收益下降21,119美元至92,027美元/天。

BLPG3（休斯顿-千叶）航线走低，下跌21.92美元，收于158.08美元，而TCE回报则减少了19,620美元，至73,574美元/天。该航线运价逐渐下滑，反映出市场普遍缺乏动力，疲软的套利条件对运价构成了压力。

集装箱

在6月中旬的大幅涨价之后，本周FBX各航线普遍较为平静。我们将观察船公司是否会在7月初进一步提价，还是会维持或下调费率。

太平洋环线FBX01（中国/东亚 - 美国西海岸）较上周末上涨89美元，自6月初以来已上涨2,955美元，本周收于6,180美元。从远东到美国东海岸的FBX03（中国/东亚 - 美国东海岸）航线费率下跌208美元，本周收于7,869美元，自本月初以来上涨了2,787美元。

前往北欧大陆的FBX11（中国/东亚 - 北歐）航线费率周环比下跌58美元，本周收于4,782美元，自6月初以来上涨1,814美元。前往地中海的FBX13（中国/东亚 - 地中海）航线费率基本持平，仅比上周五低10美元，本周收于6,455美元，但自本月初以来上涨了2,091美元。

本报告由波罗的海交易所编制。（所有货币单位均为美元。）

波罗的海交易所是新加坡交易所的全资子公司，是全球唯一独立的、为实物和衍生品合约的交易和结算提供海运市场信息的来源。其由超过650个成员组成的国际社区涵盖了全球大部分航运利益相关方，并共同遵守由波罗的海交易所监督的商业行为准则。

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本报告也可在 bt.sg/baltic 在线查阅。